巷仔內／中共炒作台諜案　一場打擊民進黨的統戰大戲

央視突然公布台諜報導，再回顧自九月以來的十多起共機擾台事件，這一切都串連起來了。在我方國慶的前後，中共武嚇加上文攻，演了一場要給民進黨難堪的統戰大戲，一方面用軍事威脅讓我方造成心理壓力，同時也扣押了我方民眾當作「政治人質」，一再重演「李明哲事件」。
細究李孟居的所作所為，根本稱不上是間諜，李孟居只是在香港反送中期間，進入深圳，拍了武警公開集結的畫面，這如果在民主國家，是一般人都有的自由。而鄭宇欽更是詭異，去年即有捷克媒體揭露，鄭宇欽在捷克宣揚中國的「一帶一路」，推廣中國和歐洲的關係，鄭宇欽和中國之間到底有何關係？還有待釐清。
兩岸關係進入「冰河期」，是不爭的事實。蔡英文總統在今年的國慶演說中身段放軟，對北京釋出善意、且遞出橄欖枝，喊出台灣有決心維持兩岸穩定，但這不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任。
不過，北京顯然並不領情，也無意共同承擔維持兩岸穩定和平的責任，透過央視台諜案的專題報導，給民進黨一記下馬威。中共藉此對內強化統戰宣傳，加深兩岸間的政治對立，根本沒有想要坐下來好好談的意思。
對於蔡政府而言，兩岸關係演變成更加棘手的問題。不過，可以預期的是，從蔡總統的國慶演說中看來，我方的兩岸政策，仍舊會維持「以柔克剛」的基調。
一方面，蔡政府會強調不冒進、不挑釁的態度，不做挑動爭端的發起者，一旦兩岸起了衝突，責任並非在我。此外，就如蔡總統所說，會繼續加強國防實力，備戰而不求戰，於此可見，台美間的軍購案勢必如火如荼進行。
中共從來沒有放棄過對台灣的統戰，且手法不斷推陳出新、綿密布局，民進黨要如何見招拆招、以小搏大？恐怕還得繼續鬥智下去。
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