新北市精彩移民故事 文化局原汁原味呈現
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-13 21:08:18
寓教於樂的「打開新北的移民記憶寶盒」系列活動，13日於板橋放送所舉辦開幕式，與當代藝術家和兒童藝術工作者跨域合作，將新北市好幾世代精采的移民故事，轉變為兩個禮拜(10/12-10/25)豐富的活動及展出，打造充滿移民記憶的互動體驗藝術園區，讓民眾深入體驗。
園區內豐富的系列活動包括論壇、展覽及延伸活動，其中「新北學論壇」以探討城市發展各面向為主題，邀請跨領域專家與民眾交流相關移民記憶；展覽則規劃了新北移民生活為題目的「影像故事展」，及以移民記憶為創作靈感的「裝置藝術展」。除了動態的論壇及靜態的展覽，也規劃了新北移民故事主題體驗區，從白天到晚上都有精彩活動，包括大地桌遊、家族故事分享日、老電影放送、懷舊歌曲演唱、親子藝術體驗等，現場也有打卡送神秘小禮物活動，每天到板橋放送所，天天都有不同的驚喜。新北市政府文化局表示，今年適逢升格10年，回顧近代發展，新北市有過好幾波移民潮，成為一座充滿多元文化風貌的城市，每段遷徙移動的故事都是重要資產，文化局也致力保存相關資料，將這些資料轉化成民眾較易親近的活動，用不同的方式分享好故事給民眾。