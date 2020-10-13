中天換照風波 羅智強預言關定了！
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-13 22:01:33
中天電視申請換發「中天新聞台」衛廣事業執照，國家通訊傳播委員會（NCC）將特別召開聽證會討論，時間點可能落在10月中下旬，年底是否會被撤照引發關切。隨後台北市議員羅智強今(13日)在臉書驚爆，「中天關定了！過去這一段時間，我有時會接到一位『深喉嚨』的消息，傳給我一些重要的訊息，到目前為上，他的消息或預判的準確度幾乎是100％。」對此，柯志恩晚間在頭條開講節目中提到，民進黨膽子真大，連中共都不敢關蘋果日報。
羅智強指出，「深喉嚨」向他爆料一個重大的消息，那就是：「中天關定了！」「我不知道他這次的爆料是不是再度準確如昔，但看蘇貞昌和NCC最近的作法，除非人民能夠意識到，當新聞自由被割喉的時候，也意謂台灣的民主走向獨裁。」羅智強還說，「除非人民能夠意識到，當中天被關掉之後，下一步必然就是關掉TVBS，再下一步就是封殺所有不同意見者的聲音，讓台灣成為『民進黨說你黑你就是黑，民進黨說你白你就是白』的一言堂社會，否則，中天被關的預言，必定成真。」
對此，前立委柯志恩晚間在中天頭條開講節目中提到，新聞台就是第四權，可以監督政府，但民進黨過去挺新聞自由，現在卻箝制言論自由。川普不關CNN，連中共都不關蘋果日報，民進黨連演都不演，蠻橫到這種地步。
柯志恩說民進黨如果真的敢用政治力介入，後面還有派系分贓與覬覦52台頻道的利益，呼籲全民好好關注中天關台事件，緊盯背後權力鬥爭，蘇貞昌真的要三思。而羅智強也說我希望預言是錯的，像美國總統川普被媒體圍攻，但從未關過新聞台，所以呼籲蘇貞昌不要讓新聞台關在自己手上，阻擋自己選總統的路。新聞來源為Newtalk 新頭殼