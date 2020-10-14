台諜風暴1／無論是何身分　一言不合都可能「被台諜」

12日央視再公布台諜，這次是曾在捷克任教的台籍學者鄭宇欽，陸方指其曾任民進黨前主席卓榮泰助理，因對大陸從事間諜情報活動遭漳州市國安局逮捕。陸方指他在捷克留學期間為駐捷克代表「李雲鵬」吸收，隨後又結識軍情局人士呂家嘉、陶致蓁兩人，並同意幫忙蒐集時政熱點。
不過今日有國內媒體指出，捷克媒體去年就曾揭露，鄭宇欽是未能畢業的博士生，在捷克成立的「中歐政治經濟研究所」僅為私人機構，宣揚中國一帶一路、推廣中國與歐洲關係，甚至濫用大學名義招攬中國學生，並抽取仲介費用。
13日央視公布的「台諜」則是2018年失聯的學者蔡金樹，陸方指蔡在一次兩岸學術交流會上認識軍情局間諜「郭佳瑛」，郭透過金援蔡的「南台灣兩岸關係協會聯合會」進行兩岸交流，並成立「鷹傳媒」的電子媒體，以「深藍偏紅」的親大陸面目向大陸學者、記者約稿，借此搜集情報。
另外一名所謂「台諜」，也是2018年失聯的退休台師大教授施正屏。陸方指出，施正屏2005年在老師的推薦下，擔任台灣國安局掩護機構歐亞基金會「兩岸農業政策研究小組」組長，並跟國安局編制內間諜周勝裕（化名周德益）建立聯繫。
陸方指施於2005年到2018年，30多次入境參加大陸的兩岸研討會議，並對活動資料、人員名單進行拍攝，對與會人員重要發言進行記錄，並借參會之機結識大陸人士，返台後交給周勝裕。刺探蒐集包括政治、經濟、兩岸關係、政策法規等領域情報。
這四名台人目前仍被關押於中國大陸，陸委會只能發聲明提醒民眾參與兩岸交流得注意潛在風險，更表示陸方這樣無限擴張間諜行為的適用，嚴重破壞兩岸關係正常發展，台海交流在雙十國慶後，急速惡化。
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