台諜風暴1／無論是何身分　一言不合都可能「被台諜」

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台諜風暴1／無論是何身分　一言不合都可能「被台諜」

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-10-14 08:00:00｜update2020-10-14 09:00:13

被台諜
▲四名台人遭中國大陸指為台諜，並於近期在官媒央視節目中自承其事。（圖／翻攝自微博）
中國大陸自10月11日起，陸續公布4名「台諜」，深究其身分及遭陸方逮捕的過程，可以發現，這波所謂的「台諜案」，其實無關身分、政治光譜與年紀，都可能「被台諜」。
先從11日公布的屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居來看，節目中指李孟居是台獨組織「台灣聯合國協進會」的理事，他於2019年8月赴香港執行「反送中加油」行動，並潛入深圳打探武警部隊集結情況，拍攝大量影片圖片向台獨組織發送報告。並表示自己是被屏東縣枋寮鄉長陳亞麟騙去。李孟居於去年8月便已失聯，10月31日遭逮捕，並以涉嫌為境外刺探、非法提供秘密罪將案件移送檢察院審查起訴。
▲屏東縣枋寮鄉顧問李孟居於影片中爆料自己前往香港聲援反送中運動，是被現任枋寮鄉長陳亞麟「騙過去」。對此，陳亞麟也在臉書上發文回應。（圖／翻攝央視新聞影片）
▲屏東縣枋寮鄉顧問李孟居於影片中爆料自己前往香港聲援反送中運動，是被現任枋寮鄉長陳亞麟「騙過去」。對此，陳亞麟也在臉書上發文回應。（圖／翻攝央視新聞影片）
12日央視再公布台諜，這次是曾在捷克任教的台籍學者鄭宇欽，陸方指其曾任民進黨前主席卓榮泰助理，因對大陸從事間諜情報活動遭漳州市國安局逮捕。陸方指他在捷克留學期間為駐捷克代表「李雲鵬」吸收，隨後又結識軍情局人士呂家嘉、陶致蓁兩人，並同意幫忙蒐集時政熱點。

▲中國大陸官媒央視再公布一名號稱台灣間諜，民進黨發出聲明表示央視報導顯然扭曲事實。（圖／翻攝自央視新聞）
▲中國大陸官媒央視再公布一名號稱台灣間諜，民進黨發出聲明表示央視報導顯然扭曲事實。（圖／翻攝自央視新聞）
不過今日有國內媒體指出，捷克媒體去年就曾揭露，鄭宇欽是未能畢業的博士生，在捷克成立的「中歐政治經濟研究所」僅為私人機構，宣揚中國一帶一路、推廣中國與歐洲關係，甚至濫用大學名義招攬中國學生，並抽取仲介費用。

13日央視公布的「台諜」則是2018年失聯的學者蔡金樹，陸方指蔡在一次兩岸學術交流會上認識軍情局間諜「郭佳瑛」，郭透過金援蔡的「南台灣兩岸關係協會聯合會」進行兩岸交流，並成立「鷹傳媒」的電子媒體，以「深藍偏紅」的親大陸面目向大陸學者、記者約稿，借此搜集情報。

▲2018年便失聯的學者蔡金樹，今日在央視自承是台灣間諜。（圖／翻攝自央視直播）
▲2018年便失聯的學者蔡金樹，今日在央視自承是台灣間諜。（圖／翻攝自央視直播）
另外一名所謂「台諜」，也是2018年失聯的退休台師大教授施正屏。陸方指出，施正屏2005年在老師的推薦下，擔任台灣國安局掩護機構歐亞基金會「兩岸農業政策研究小組」組長，並跟國安局編制內間諜周勝裕（化名周德益）建立聯繫。

▲退休台師大教授施正屏也於2018年失聯，遭陸方指為台灣間諜。（圖／翻攝自央視直播）
▲退休台師大教授施正屏也於2018年失聯，遭陸方指為台灣間諜。（圖／翻攝自央視直播）
陸方指施於2005年到2018年，30多次入境參加大陸的兩岸研討會議，並對活動資料、人員名單進行拍攝，對與會人員重要發言進行記錄，並借參會之機結識大陸人士，返台後交給周勝裕。刺探蒐集包括政治、經濟、兩岸關係、政策法規等領域情報。
這四名台人目前仍被關押於中國大陸，陸委會只能發聲明提醒民眾參與兩岸交流得注意潛在風險，更表示陸方這樣無限擴張間諜行為的適用，嚴重破壞兩岸關係正常發展，台海交流在雙十國慶後，急速惡化。

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