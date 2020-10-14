NOW早報／iPhone 12「5色」實機曝光！特殊色果粉全驚豔

蘋果台灣時間14日凌晨1時進行新品發表會，會中如同眾所傳聞，正式發表iPhone 12系列。新款iPhone 12系列較上一代更輕巧16％，更薄11％，更小15％，螢幕邊框也更小，更搭載最新一代的A14晶片，提供最快的處理速度。 iPhone 12螢幕採用康寧大猩猩玻璃，外殼則是新尖端材料「陶瓷盾」（Ceramic Shield），據稱強度更超過玻璃；在顏色方面，iPhone 12系列推出紅色、綠色、白色、黑色等基本色，另也有最受注目的海軍藍和珊瑚色兩色。
今日天氣／北部、宜花有雨 中南部日夜溫差大
今（14）日清晨東半部雨勢仍較顯著，為陣雨或雷雨的天氣，宜花地區仍不排除會有局部大雨或豪雨發生，下半夜至明天清晨南邊的台東及恆春半島雨勢也會逐漸明顯，不排除有局部大雨，北北基地區也持續有局部短暫雨，北部、東半部明天白天仍有局部短暫雨，但降雨稍減緩，中南部地區則維持多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨的天氣；氣溫方面，各地夜裡清晨約23至25度，白天北部及宜花地區高溫約28至30度，其他地區仍約31至33度，中南部日夜溫差較大。
中山大學正式公告 撤銷李眉蓁碩士學位、註銷學位證書
國民黨高雄市議員李眉蓁參選高雄市長補選期間，爆發碩士論文抄襲風波，中山大學教務處於昨（13）日公告撤銷李眉蓁的社會科學碩士學位，並註銷其碩士學位證書，李眉蓁昨指出，學校應是獨立單位，卻隨政治起舞、追殺，讓她覺得很失望，學術界不應該是這樣。
康軒董座李萬吉終於致歉 對批評「深刻反省虛心接受」
由於康軒董事長李萬吉下令揪出吹哨者，並引發霸凌員工等事件，全教總昨（13）日稍早表示將於明日起發動全國抵制。李萬吉稍早發出聲明道歉，表示對於引發社會紛擾，向該名員工及社會各界致歉。而在此篇聲明發出後，全教總也取消了明日上午的抵制行動。
《爆廢公社》被下架！管理員無奈：全爆系將停止活動3天
臉書社團《爆廢公社》昨（13）日無預警下架，而真實原因目前還無從得知，對此，「爆系」管理員之一范果旺也在《爆料公社》發文，回應此事以外，也宣布「全爆系社團從今天晚上開始，停止所有活動三天」，也讓大批網友非常崩潰。
《女神降臨》作者公開戀情 男友「才華滿滿」身分超驚人
南韓人氣網漫《女神降臨》作者貓咪曾有一段婚姻，感情向來低調，近期她在IG公開與《青春白卷》作者的放閃照後，震驚大批網友，粉絲表示不知貓咪已離婚，更說她與新對象相配，紛紛獻上祝福。（編輯：賴詠璿）