快訊／iPhone 12系列16日起開放預購！在台售價2.39萬起

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快訊／iPhone 12系列16日起開放預購！在台售價2.39萬起

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-10-14 02:41:04

▲蘋果（Apple）今（14）日發表眾所期待iPhone 12系列。（圖／翻攝自蘋果直播訊號)
▲蘋果（Apple）今（14）日發表眾所期待iPhone 12系列。（圖／翻攝自蘋果直播訊號)
新款iPhone總算來了！蘋果（Apple）於台灣時間14日凌晨發表iPhone 12系列，共有iPhone 12 mini 、iPhone 12、iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max等4機種，在台售價分別為23900、26900、33900以及37900元起，其中iPhone 12與iPhone 12 Pro預計16日20時起開放預購，而iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max則於11月6日起21時起開放預訂。
根據蘋果台灣官網顯示，iPhone 12分為白、黑、藍、綠以及紅色等5色，容量大小則有64GB、128GB以及256GB之分，售價則分別為26900元、28500以及32000元；iPhone 12 mini的顏色與大小與12相同，建議售價則為23900、25500以及29000元起。
iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max顏色則分別有石墨色、銀色、金色以及太平洋藍色，大小則是128GB起，另有256GB、512GB；價格方面，依上述大小，iPhone 12 Pro在台建議售價分別為33900、37400以及44400元，而iPhone 12 Pro Max售價則是37900、41400、48400元起。
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