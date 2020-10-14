iPhone 12四機型特色一次看！這款最輕巧CP值也最高

為了實現高靈敏度與出色的效率，蘋果為iPhone 12設計特製天線與無線電組件，並將智慧型手機中最多的 5G 頻段賦予 iPhone 12，讓消費者能在更多地方連上 5G。iPhone上的5G不僅更快速，也更聰明。當iPhone 12在背景中進行更新時，會自動使用 LTE 來節省電力；而如果正在下載一整季喜愛的節目時，就會跳到使用 5G。
在晶片方面，iPhone 12與iPhone 12 Pro同樣使用A14 仿生晶片，這是智慧型手機最快速的晶片，能帶來超高效表現，也有著更出色的電池續航力。iPhone 12的6.1吋螢幕為全面延伸的 OLED 顯示器，它的對比度大幅提升，色彩無比精準，像素密度也大幅躍升。
iPhone 12擁有廣角與超廣角的雙鏡頭，且都支援「夜間」模式，拍出的低光源照片，比以往更令人驚豔；此外，全新的廣角相機更可讓捕捉到的光線增加 27％，無論在白天或在月下，都能拍出前所未有的豐富細節和絢麗色彩。
值得注意的是，本次蘋果也推出更小的iPhone 12 mini，它是史上最小、最輕、最薄的5G智慧型手機，搭載5.4吋螢幕，但在手中的感覺，卻比配備4.7吋螢幕的iPhone 8更輕巧，價格也是同系列4款機種中最便宜，堪稱CP值最高的機種。
另一方面，蘋果在發表會上也同步發表iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max，同樣搭載史上最快的A14仿生晶片，面板同樣是號稱四倍耐摔的超瓷晶盾，機身則為醫療級特製不鏽鋼，更有領先業界的 IP68 等級防潑抗水功能，螢幕則分為6.1吋以及iPhone史上最大的6.7吋，預計出金、銀、石磨色以及太平洋藍色。
iPhone 12 Pro最值得注意的是「三眼怪」鏡頭，搭載1200萬畫素與f/1.6光圈的廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭以及望遠鏡頭等3鏡頭。其中，「夜間」模式能使用在廣角與超廣角相機，讓低光源照片更令人驚豔；另在同樣用於NASA探測火星任務的光學雷達助陣下，「夜間」模式現在也能拍人像照；此外，廣角相機可捕捉的光線增加27％，無論白天或夜晚都可呈現更出色的細節與更清晰的對焦。
iPhone 12 Pro也搭載更大47％的感光元件，可大幅增加廣角相機上聚集的光線。全新的光學影像穩定功能（OIS）以穩定感光元件為準，而不是鏡頭；因此，即使你並非穩穩的，也能拍出清晰的照片。而全新的65公釐望遠相機則可讓你變焦放大，隨時來張人像大特寫。
在售價方面，根據蘋果台灣官網顯示，iPhone 12容量大小則有64GB、128GB以及256GB之分，售價則分別為26900元、28500以及32000元；iPhone 12 mini的大小與12相同，建議售價則為23900、25500以及29000元起。
iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max大小則是128GB起，另有256GB、512GB等機型。其中，iPhone 12 Pro建議售價分別為33900、37400以及44400元；而iPhone 12 Pro Max售價則是37900、41400、48400元起。
此外，在本次發表會中蘋果也推出專屬於iPhone的MagSafe配件，能夠貼合保護殼與卡套，或兩個同時用，讓手用者在保護扛的後方就是信用卡套；同時，該配件也另有無線充電功能，更能讓充電效率更快捷。
同時，發表會上另一件新品則是Homepod mini，它搭載S5晶片，能夠喚醒Siri進行操作，更可作為無限喇叭使用，同時家裡若準備2款Homepod mini，更可充當一對立體聲喇吧。