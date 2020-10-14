日媒：川普將訪台承認地位！知情人曝「北京攻擊時間」

美國總統川普確診新冠肺炎後，僅僅10天就重回競選活動，先是於白宮不戴口罩發表演說，12日又前往佛羅里達州出席造勢活動引發全球關注。此外，近日更有日媒報導，川普打算「突襲訪台」，並承認台灣地位，消息一出再度引發討論。 根據日媒《產經新聞社》旗下的晚報「夕刊富士（夕刊フジ）」報導指出，川普有意突襲式訪台，同時也將發表承認台灣地位宣言，推翻「一個中國」原則，不過也可能由副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）代行，歐盟和其盟國也同意美方行動，更稱北京當局可能會在美國大選11月3日左右強行奪下台灣，甚至提到有中國大陸間諜潛伏在日本首相菅義偉周圍。該文章作者加賀孝英也提到，有美國情報人士透露，北京當局不排除於美國大選投票日前後對台灣發動攻擊，並稱其為「X-Day」，而美日將在10月26日至11月5日期間，於沖繩海域進行聯合演習。此外，報導獨家指出，日前於東京舉行的日美澳印度四方戰略對話（QUAD），台灣被視為具有共同價值觀的盟友，中國大陸國家主席習近平對此表示絕望，不過消息未獲得官方證實。（編輯：賴詠璿）▲中國大陸國家主席習近平對此表示絕望。（示意圖／翻攝自新華社）