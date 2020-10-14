NBA／獨行俠也要組三巨頭 美媒：他們明年將追求字母哥
NBA／獨行俠也要組三巨頭 美媒：他們明年將追求字母哥
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-14 08:27:54
《ESPN》記者Brian Windhorst今天在節目上表示，他認為達拉斯獨行俠將會在明年季後來積極追求「字母哥」Giannis Antetokounmpo，試圖讓球隊同時擁有3名球星坐鎮。
獨行俠今年靠著超級新星Luka Doncic和「波神」Kristaps Porzingis兩人攜手合作，成功的再度重返季後賽，還和快艇大戰6場才落敗，未來相當被看好。而反觀公鹿今年以東區第一種子的身分，卻在季後賽暴露出弱點，兩屆年度MVP獲選人Antetokounmpo在熱火的聯防體系下發揮糟糕，其他球員也無法給予支援，最終在次輪就提前出局。
在下個賽季後Antetokounmpo將會成為一名受限制自由球員，公鹿雖想提前和他續約，然而目前當事人似乎因為今年的失利而猶豫不決，也讓「希臘怪物」的未來充滿不確定性。
Windhorst表示獨行下將會積極的來追求Antetokounmpo，試圖組成「三巨頭」的豪華陣容，「他們想要為了2021年自由市場保持薪資空間，我不認為他們這個賽季會引入任何大牌球星，他們會等待時機。」然而Antetokounmpo和Porzingis在位置上有些重疊，而如果採用先簽後換的方式，後者也很可能會被當成籌碼交易，因此獨行俠要組三巨頭的動力有多高，外界也存疑。