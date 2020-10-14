10月下旬運勢上上籤！「3生肖」偏財運旺　第3位桃花倍增

生肖鼠的人9月財帛宮因「貫索」、「飛廉」凶星作祟，導致一些人出現運勢較差、瑣事纏身的處境，碰巧到了10月下旬，大運難擋，採聽官得「華蓋」、「歲駕」吉星降臨，要是抓住機緣，不僅大錢入帳，同時生活大放光彩。另外，生肖鼠的人，接下來7天，福德宮不巧遇到「盤根」、「暴敗」凶星作亂，引起健康運勢不佳，多留神預防風濕，同時，對於個別朋友來說，容易著急上火，易發脾氣，盡量減少宵夜，會容易發胖。
生肖馬
生肖馬的人生來屬相五行火相輔，待機遇一到，先是運勢紅透半邊天，後財運上可謂是十分旺盛，不僅有機會告別前2個月麻煩重重的狀況，同時壽長年高實乃貴人之命。另外，屬馬的人，往後4個月事業上遇到幾個非常好的商機，同時也要清楚，別盲目的疲於奔波，多思考，相信梅花香自苦寒來，透過不斷奮鬥，日後能夠成就更豐富的未來。
生肖狗
生肖狗的人生來屬相五行土相輔，他們博學多才，看似老實本分，實則聰慧過人，進入10月下旬，94年生的屬狗人陽氣上行，日支五行火旺盛構建火土相生局，好運一來，和氣生財，定能諸事順心，心想事成。此外，屬狗者年前桃花運翻倍漲，這讓人很意外，同時要注意，做人做事要多考慮，凡事宜靜觀其變，相信付出就一定會有收穫，經過不斷奮鬥，不用多久，會順風順水、平平安安。（編輯：許苡晴）