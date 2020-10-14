又有大陸返台個案！醫提「1數據」警告：不會是只有一例

中央流行疫情指揮中心昨（13）日公布國內新增1例境外移入COVID-19（新冠肺炎）病例，為本國籍40多歲男性（案530），今（2020）年2月至大陸江蘇工作，10月11日返台，而該個案也是時隔8個月後，台灣再度出現大陸返台病例。對此，急診醫師陳志金在臉書發文警告，「這一例不會是只有一例」。

陳志金發文提及，1月18日，他寫下了「大陸都靠外國檢疫揪出武漢肺炎？神奇！武漢肺炎只會出國，不會在國內傳播？泰國確診2例，日本確診1例，而大陸武漢卻一直停留在41例！當時大陸只有41例，卻能輸出3例，「這是不符合比例原則的，估計當時的病例至少3000人以上。」

陳志金說，果然，1月20日，台灣第一例自武漢返台；1月23日，武漢就封城了；10月13日，台灣再度出現自大陸返台確診病例，他認為，這一例不會是只有一例，它背後代表的數字，絕對不能輕忽！更直言「每天確診數千例的國家，跑一例來台灣，我相信！大陸現在每天就只有確診10-20例，然後就那麼巧，就跑一例回來台灣？這個當然是不符合比例原則的！」



▲中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增1例境外移入COVID-19（新冠肺炎）病例，為本國籍40多歲男性（案530）。（圖／Nownews資料畫面）

陳志金並提醒大家「別忘了，我們這幾個月能安定的過生活，平行於世界上大部分的國家，就是我們一開始就對於大陸的數字保持懷疑的態度！我們一定要繼續秉持著年初的『不信任』、超前部署，做好準備！」





而針對「案530」病例，指揮中心表示，個案返台前，曾於10月1日出現流鼻水及有痰等症狀，僅自行買藥服用，未在當地就醫，其辦公室有另2名同事有感冒症狀，亦自行服藥未就醫。個案10月11日返台休假，因入境時有咳嗽、流鼻水及鼻塞等症狀，於機場進行採檢，並於13日確診，目前住院隔離治療。指揮中心也指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共17人，其中10人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，7人為機組員，未入境。（編輯：許苡晴）