立法院修憲工程啟動 蔡其昌：希望調降修憲門檻
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-14 10:03:45｜update2020-10-14 10:06:57
立法院日前成立修憲委員會，正式啟動修憲工程。立法院副院長蔡其昌今（14）日上午接受廣播專訪時說，除了朝野有高度共識的18歲公民權之外，他曾和立法院長游錫堃討論過，都希望能適度調降修憲門檻。
蔡其昌表示，修憲有很多議題要討論，包括很多人權法案以及國家體制的議題，例如要走向內閣制或總統制。18歲公民權是最有共識的議題，此外，他和游錫堃都希望調降修憲門檻，不管是公民複決或是立法院的通過門檻。對於未來要改為總統制或內閣制？蔡其昌認為，台灣人比較習慣總統制，如果要調向內閣制，則需要更多溝通。主持人周玉蔻追問，民進黨對此有沒有共識？蔡其昌回答，目前沒有，因為現在才剛開始，府院黨會有一個修憲的機制，大家在裡面反應意見。
至於立法院是否恢復閣揆同意權？蔡其昌說，這涉及內閣制或總統制。未來如果走向總統制的設計，總統要來立院做國情報告，如果總統都來，還投行政院長幹什麼？
依照現行憲政體制，總統可至國會國情報告，不過，歷任總統從來沒有到過國會。蔡其昌透露，在議場裡面，面對立法院長座位的方向，左邊是坐秘書長，右邊有個位子，長期都是空著，那就是保留給總統的座位。至於修憲會不會影響到將來的選舉？蔡其昌認為不會，很難形成選戰議題，因為要走到公民複決之前，藍綠要先有共識，才能出立法院。