美股收跌、蘋概股不夠力 台股早盤一度跌38點
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-14 10:27:35
蘋果公司iPhone12新品發表會，由於未令市場感到驚艷，蘋果股價收跌2.7%，美股4大指數亦同步收黑。台股今（14）日開盤也下跌20.04點，以12927.09點開出，即便一度翻紅小漲12.87點，但由於蘋概股不夠力撐盤，台股隨後又翻黑，一度來到12908.39點、下跌38.74點，目前跌幅收斂在10點左右。
在新冠肺炎疫苗測試紛紛叫停，華府經濟振興談判陷入僵局，而蘋果公司新品發表會後，股價收跌2.7%，美股4大指數全面收黑，其中道瓊工業指數下跌157.71點，跌0.55%，收在28679.81點；那斯達克指數也跌12.36點，跌幅0.1%，以11863.90點作收；標普500指數亦下挫22.29點，跌0.63%，收3511.93點。隨著美股收跌，亞股包括韓股及日股今日早盤也跌，台股同樣開盤亦下跌20.04點，以12927.09點開出，其中蘋概3王台積電、大立光及鴻海都開跌，即便之後大盤一度翻紅，小漲12.87點，但在蘋概股也難撐盤下，台股又翻黑，一度來到12908.39點、下跌38.74點，目前跌幅收斂在10點左右。在類股表現上，電子、半導體走跌，光電、金融、電器電纜及玻璃陶瓷、鋼鐵、 水泥、汽車等傳產股則漲。至於個股表現上，蘋概3王除大立光之後又翻紅一度漲逾1%之外，台積電仍跌近1%、鴻海也跌0.25%左右，反倒其他蘋概股像是景碩盤中漲逾3%，台光電、玉晶光也有1%以上漲幅，而正威、美律、和碩等也是上漲。