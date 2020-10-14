八堵到基隆鐵道無結論 謝國樑：規劃應公開且讓市民參與
八堵到基隆鐵道無結論 謝國樑：規劃應公開且讓市民參與
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-14 10:19:30｜update2020-10-14 11:00:57
交通部昨日召開「北北基軌道路網」協商會議，會中達成5項共識，確定將基隆輕軌升級成基隆捷運，打通雙北與基隆交通任督二脈。針對相關規劃，前立委謝國樑向基隆市政府提出建言，他認為八堵到基隆間的鐵道規劃在會中未有結論，籲將來討論過程中應公開透明，並提出「基隆科學園區」的創建發想。
交通部13日邀集雙北市政府與基隆市政府召開「北北基軌道路網政策溝通平台」協商會議，會中定案包括將基隆捷運計劃系統從輕軌系統升級為中運量捷運形式、基隆捷運台北端地下延伸至南港、基隆端南港到八堵規劃共識但路段尚待評估討論、民生汐止線與基隆捷運整合以及高鐵延伸宜蘭路線方案。針對此協調會，前立委謝國樑在臉書上表示，在八堵到基隆間的鐵道規劃昨日並未有結論，而交通部也指出將會繼續研究規劃，因此他希望在未來的規劃過程中應該要做到公開、透明，讓基隆市民可以清楚掌握且能夠充分地參與進度，並打造出對基隆民眾最方便、最有利的最終方案。至於基隆輕軌升級為中運量捷運部分，謝國樑說，民生汐止線延伸到八堵，同時與南港車站連接，基隆市府將規劃「北五堵研發新鎮」，但他認為應該在同一塊基地上，思考更高階的產業佈局，像是規劃未來的「基隆科學園區」，來替已經飽和的內科作為替代方案，透過用良好的稅制來吸引全球企業進駐，方可解決基隆的就業問題，讓下一代居民能夠不用再人人到台北找工作。