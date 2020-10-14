開放萊豬衝擊選舉？蔡其昌：要看後續管理

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開放萊豬衝擊選舉？蔡其昌：要看後續管理

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-10-14 10:26:07

蔡其昌受訪
▲蔡政府開放含萊克多巴胺的美豬進口，引發爭議。是否衝擊未來的選舉？立法院副院長蔡其昌說，關鍵在於後續管理。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）
蔡政府放寬含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，引發在野黨反彈。萊豬議題是否衝擊民進黨未來的選舉？立法院副院長蔡其昌今（14）日上午接受廣播專訪時說，關鍵在於「後續管理」。
蔡其昌表示，萊豬議題的關鍵在於政府管理，民眾這次跟過去相比，現在比較理性多了。也不是說沒有危機，政府要管理好，就是標示清不清楚等等。蔡其昌坦言，他也是吃美牛的，覺得風險他可以承擔，他不想吃美牛的話，就吃澳洲牛。
主持人周玉蔻追問，案子到了立法院會不會轉彎？蔡其昌認為不會，這就是一個行政命令，對立法院來講就只能退回、不能修正，立法院有權力把「備查」改為「審查」。原本行政部門的所有案子送來立法院都是備查，立院要監督，所以改為審查，因為這跟人民關係密切，在野黨改為審查案，執政黨立委也覺得沒有什麼不好。

政策在明年一月一日實施之前會轉彎？蔡其昌認為，不會有任何轉彎，民進黨過去反對含萊克多巴胺的美牛進口，佔據議場，因為過去沒有聯合國CODEX標準，後來聯合國公布標準，民進黨就撤離議場。

對於台中市長盧秀燕喊出萊克多巴胺「零檢出」，如果選舉時追問民進黨意見怎麼辦？蔡其昌說，如果地方政府有這個權力，那他也會喊，如果這是一個政治操作、喊喊口號而已，那他沒興趣。

蔡其昌暗批盧秀燕指出，法律上給地方政府多大權限，有多少資源就做多少事情，縣市首長就是要務實。如果可以自己主張一國兩制，如果依法可以這樣做，那他也可以做；如果是不合法的，就是喊爽而已。
蔡其昌被外界視為下屆台中市長選舉的熱門人選，可望對決盧秀燕。主持人問，萊豬議題在選舉中會不會對他造成劣勢？蔡其昌說，任何議題在選舉中都會被提出來，這議題會不會提出？要看明年一月一日之後民眾的反應程度，關鍵在後面的政府管理。
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