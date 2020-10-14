開放萊豬衝擊選舉？蔡其昌：要看後續管理

主持人周玉蔻追問，案子到了立法院會不會轉彎？蔡其昌認為不會，這就是一個行政命令，對立法院來講就只能退回、不能修正，立法院有權力把「備查」改為「審查」。原本行政部門的所有案子送來立法院都是備查，立院要監督，所以改為審查，因為這跟人民關係密切，在野黨改為審查案，執政黨立委也覺得沒有什麼不好。
政策在明年一月一日實施之前會轉彎？蔡其昌認為，不會有任何轉彎，民進黨過去反對含萊克多巴胺的美牛進口，佔據議場，因為過去沒有聯合國CODEX標準，後來聯合國公布標準，民進黨就撤離議場。
對於台中市長盧秀燕喊出萊克多巴胺「零檢出」，如果選舉時追問民進黨意見怎麼辦？蔡其昌說，如果地方政府有這個權力，那他也會喊，如果這是一個政治操作、喊喊口號而已，那他沒興趣。
蔡其昌暗批盧秀燕指出，法律上給地方政府多大權限，有多少資源就做多少事情，縣市首長就是要務實。如果可以自己主張一國兩制，如果依法可以這樣做，那他也可以做；如果是不合法的，就是喊爽而已。
蔡其昌被外界視為下屆台中市長選舉的熱門人選，可望對決盧秀燕。主持人問，萊豬議題在選舉中會不會對他造成劣勢？蔡其昌說，任何議題在選舉中都會被提出來，這議題會不會提出？要看明年一月一日之後民眾的反應程度，關鍵在後面的政府管理。