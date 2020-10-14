向中央喊話 侯友宜盼汐東和基隆捷運明年核定
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-14 10:59:08
經過交通部協調之後，確定基隆到台北的軌道捨棄輕軌改採捷運，而且在汐止大同路部分與汐東捷運共軌；新北市長侯友宜13日向中央喊話，希望捷運中央明年就能核定越快越好，且基隆捷運有很大一部份在新北境內，希望中央一併交由新北興建。
侯友宜今(14)日在市政會議受訪時表示，汐東捷運和基隆捷運已經定案，兩者採取相同系統一起興建，對汐止人來說，未來將可以與文湖線快速對接，也可以藉由汐東捷運與板南線接軌，讓汐止人可以藉由兩條捷運進入台北市。侯友宜強調，新北市有打造三鶯線和安坑、淡海線的經驗，汐東捷運都在新北市境內，理應自己的捷運自己蓋，而且基隆捷運的路廊也在新北大同路上，與汐東捷運共軌，需要新北市協調溝通交通維護計畫。
侯友宜說，未來這兩條捷運將在汐科與樟樹灣站共軌轉運，都在汐止境內，最大的挑戰在於汐科站的轉運，都在新北市境內；他願意負起更大的責任，希望透過中央和北北基軌道建設的平台，再做進一步協調。侯友宜表示，新北市民希望捷運能夠快速興建，順利解決交通瓶頸，汐止民生線已經喊了18年，遲遲沒有下文，希望中央對於汐東線和基隆線明年核定，儘速規劃興建，新北市希望捷運越快越好。