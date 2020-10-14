李眉蓁批中山大校長政治立場鮮明 基進：想轉移焦點
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-10-14 11:06:05｜update2020-10-14 11:10:04
國立中山大學昨（13）日公告撤銷高雄市議員李眉蓁的社會科學碩士學位，並註銷其碩士學位證書，李眉蓁聲明直指中山大校長鄭英耀政治立場鮮明﹔對此，身為中山大學社會學系在學學生的台灣基進高雄黨部新聞部主任黃柏翔認為，這就是想將論文抄襲轉移焦點為政治議題。
黃柏翔表示，李眉蓁的聲明內容，無疑是想把自己的論文抄襲，轉移焦點為「藍綠惡鬥」、「政治追殺」的政治議題，想要踩在受害者的位置上，持續博取同情，規避學術抄襲的責任，如今喊著政治追殺，並不令人意外，正如韓國瑜當初不斷提出「中央卡韓」一般，用「中山卡蓁」推卸，頗有國民黨的風格。黃柏翔認為，中山大學學風開放，教師、學生乃至校長有政治立場相當自然，但根據先前發起「中山大學學生啟動撤銷李眉蓁學位論文連署」的經驗，校方對李眉蓁抄襲案確實是「學術問題、學術處理」，甚至招來許多認為處理不夠明快的批評，現在李眉蓁以校長政治立場鮮明來質疑審查結果，正如同她的論文一樣無法服眾；新聞部主任張博洋也痛批，論文抄襲不撤銷學位，是要中山大學鼓勵抄襲嗎？