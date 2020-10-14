MLB／菜鳥強投連3場無失分　勇士國聯冠軍戰2連勝道奇

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MLB／菜鳥強投連3場無失分　勇士國聯冠軍戰2連勝道奇

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-10-14 10:55:42

Ian Anderson
▲勇士菜鳥投手Ian Anderson。（圖／美聯社／達志影像）
亞特蘭大勇士今天在國聯冠軍戰第2場比賽，靠著22歲菜鳥投手Ian Anderson４局無失分的好投，以及團隊10支安打拿下8分的驚人得分效率，終場以8:7險勝洛杉磯道奇，系列賽取得2:0領先。
Anderson今年季後賽前兩戰先發都無失分，今天他雖然在教練團考量下只投4局，本身控球狀況也讓人擔心，單場送出5次保送，不過他利用5次三振化解掉壘上有人的危機，沒有丟掉分數。
勇士打線今天前4局靠著Freddie Freeman的兩分砲取得領先，不過在第5局他們大舉進攻，Cristian Pache的二壘安打夾在兩次保送中間，敲回1分；之後Freeman又擊出帶有打點的安打，Travis d'Arnaud在滿壘時選到保送擠回1分，Ozzie Albies的高飛犧牲打也有1分打點，球隊單局灌進4分，拉開分差為6:0。

第7局勇士攻勢再起，d'Arnaud選到保送，Albies敲出安打，接著Dansby Swanson擊出二壘安打，送回勇士本場的第7分，完全拉開了雙方的比數。

今天火力遭到勇士投手群壓制的道奇打線，直到7局下才有機會突破，Joc Pederson和Chris Taylor連續兩支安打後，Corey Seager在一出局後擊出3分砲，但雙方仍有4分的差距。

第9局臨去秋波，Albies又敲出陽春全壘打，為球隊追加保險分，而這1分對於本場勝負的影響相當巨大。
9局下，道奇展開絕地大反攻，Seager敲出二壘安打，擊回個人本場的第4分打點，接著Max Muncy開轟、打回2分，主砲Cody Bellinger又打出1分打點的三壘安打，兩隊此時只剩下1分的差距，但可惜A.J.Pollock滾地球出局，讓他們的反攻差了一步，最終還是吞下系列賽第2敗。
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