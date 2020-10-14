iPhone 12新機登場！遠傳、中華電信線上預約時間別錯過
iPhone 12新機登場！遠傳、中華電信線上預約時間別錯過
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-14 10:57:44
果迷們引頸期盼的新款iPhone 12終於亮相，遠傳電信首先宣布，將於23日在全台直營及網路門市盛大開賣，今（14）日上午11點即開放全系列線上預約登記；中華電信則是在15日下午3時開放預約，並提供4項加碼好康，最高可以省下2.5萬元。
蘋果公司秋季第二場線上發表會在台灣時間14日凌晨1點展開，蘋果一舉發表iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款新機，並推出驚艷果迷的亮眼新色「太平洋藍」，在台售價則分別為23900、26900、33900以及37900元起，其中iPhone 12與iPhone 12 Pro預計16日20時起開放官網預購，而iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max則於11月6日起21時起開放預訂。遠傳電信為了服務熱情敲碗的果迷，今（14）日上午11點起，將開放iPhone 12全系列線上預約登記、遠傳行動客服APP線上登記，並特別推出網路門市限定加碼，只要於網路門市登記並申辦成功，即可獲得原廠配件購物金$1,000元，還有機會將Nintendo Switch瑪利歐雙重包(市價$13640元)帶回家。
此外，遠傳也邀請今年4月底前申辦遠傳心5G早鳥優惠「iPhone 11搶得先機」方案用戶，歡迎回娘家提前升級換新機，輕鬆入手iPhone首款5G手機、還可額外享有破萬元的購機折扣。
而遠傳旗下的遠傳friDay購物將在16日與Apple官方同步開放預購iPhone 12及iPhone 12 Pro，預購即加贈一個月安達行動裝置保險。當天將挑戰開賣日最速3小時到貨，果迷可以不用揮汗排隊，在家就可以坐等新機熱騰騰到手。中華電信則是在15日下午3時開放預約，果迷們可持iPhone 6以上機型辦理舊換新，最高可以省下2.5萬元，另外也享有指定銀行刷卡最高享30期0利率優惠、搭配Apple Watch最高還可再省2000元、業界首創AppleCare+ 24期0利率4項加碼好康優惠。