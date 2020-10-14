倒數時刻 國民黨推出瘦肉精美豬進口「倒數計時器」
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-10-14 11:28:50
國民黨在今天(14)推出「瘦肉精美豬進口倒數計時器」，提醒民眾當計時器歸零之際，可能就是台灣食安危機開始之日，呼籲國人共同拒絕瘦肉精美豬。
國民黨文傳會主委王育敏、副主委鍾沛君、發言人江怡臻今天召開記者會，指出距離明年1月1日開放瘦肉精美豬進口剩下78天，為了提醒國人留意生活日常可能會吃到瘦肉精美豬的風險，國民黨特別推出「瘦肉精美豬進口倒數計時器」，凸顯民進黨政府不顧國人健康，未經社會討論，執意開放瘦肉精美豬進口的荒謬。國民黨表示，蔡英文在片面宣布瘦肉精美豬進口後，從行政、立法兩院，到民進黨執政縣市，對於校園學童的食安守護輕忽怠慢，只是口號式的宣稱「優先使用國產豬」，竟然沒有罰則，身為決策者的行政院長蘇貞昌應該負起責任，公開向國人道歉。
國民黨指出，黨籍立委為了確保學童和嬰幼兒不會食用到瘦肉精食品，陸續提出「瘦肉精美豬源頭查廠」、「制定違反校園瘦肉精零檢出罰則」、「托育、托嬰保母體系禁止瘦肉精食品」等提案，希望賦予行政單位法律依據，卻遭到民進黨立委的集體杯葛和封殺，民進黨刻意不定罰則，只管公私立托嬰中心，卻忽略居家式托育場所，此舉將讓2萬6千名嬰幼兒無法受到食品安全的保障。瘦肉精美豬進口倒數計時器網址： https://noractopork.tw/