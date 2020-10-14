白宮傳通知國會對台軍售　強調「質與量取決於中國威脅」

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白宮傳通知國會對台軍售　強調「質與量取決於中國威脅」

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-14 11:24:24

美國海軍
▲《路透社》報導，白宮近期推動對台軍售包括 3 項先進武器。（圖／翻攝自 US Navy ）
《路透社》12 日報導，白宮推動對台軍售包括 3 項先進武器，國務院將在近日正式通知國會。中國外交部對此表達強烈不滿，將會作出回應。美國官員則根據日前解密的雷根（ Ronald Reagan ）總統備忘錄指出，必須在中國長期承諾和平解決台灣與中華人民共和國之間差異的情況下，美國才會願意減少對台軍售，且美國提供給台灣的武器質與量，取決於中國構成的威脅。
《路透社》引述多個消息，指美國將出售 5 項武器，包括MQ-9無人機、岸置魚叉（ Harpoon ）反艦飛彈，而白宮最近推動的 3 項武器軍售則是：海馬斯多管火箭系統（ HIMARS ）、增程型距外陸攻飛彈（ SLAM-ER ），以及 F-16 戰機的光電偵照莢艙。報導指出，白宮近日發出的 3 項武器軍售通知，國務院已經批准，參眾兩院的外交委員會已被告知，近期將正式通知國會。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲於荷蘭飛行的F-16戰機。（圖／美聯社／達志影像）
對此，中國外交部發言人趙立堅表示，美國對台軍售是嚴重違反「一中」原則和中美三個聯合公報，特別是八一七公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，中方對此堅決反對。《美國之音》報導，美國官員提醒，根據雷根總統的備忘錄，提供給台灣的武器的質與量，全然取決於中華人民共和國構成的威脅。

《紐約時報》指出，對台軍售的武器中，由波音公司（ Boeing ）生產的魚叉反艦飛彈（ Harpoon ）的出售最為敏感，因其作戰範圍（依發射平台而定）為 93 至 315 公里，能夠攻擊試圖跨越台灣海峽的敵人，對解放軍威脅較大。

《紐約時報》先前報導，美國政府官員認為，對台灣的支持是在亞洲地區建立更廣泛的軍事力量，以制衡中國的重要戰略，在國會得到兩黨的強烈支持。而軍方也已將中國視為主要的競爭對手海軍作戰部長吉爾迪（ Michael Gilday ）13 日在公開演講中講述接下來 25 年的海軍建設藍圖，直言「中國是戰略威脅」，並警告未來 10 年海上力量平衡可能出現變化。

▲美國海軍作戰部長吉爾迪。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國海軍作戰部長吉爾迪（中間）。（圖／美聯社／達志影像）
美國國防部 2020 年提交的國會報告指出，中國現已是世界上製造最多船舶生產國，且正在增加造船能力及海軍戰力，該國擁有 350 艘船、潛艇，是目前擁有最多海軍的國家。

吉爾迪表示，中國所帶來的威脅是美國海軍研擬新戰略的主要原因，海岸警衛隊、海軍陸戰隊和海軍一同制定了三軍海事戰略，未來的目標不僅是縮小現今「已知差距」，還打算利用研究，例如五角大廈的「未來海軍力量」（ Future Navy Force Study ）以投入新技術。

美國海軍最近公布的《戰力 2045 》（ Battle Force 2045 ）計畫，要求在 2045 年擴大艦隊至 500 多艘，包括 8 至 11 艘航空母艦、6 艘羽量級航母及 70 至 80 艘攻擊式潛艦，140 至 240 架無人駕駛水上下艦艇，60 至 70 艘水面艦艇，50 至 60 艘兩棲作戰艦和 70 至 90 艘作戰後勤部隊艦。
 
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