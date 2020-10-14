白宮傳通知國會對台軍售　強調「質與量取決於中國威脅」

對此，中國外交部發言人趙立堅表示，美國對台軍售是嚴重違反「一中」原則和中美三個聯合公報，特別是八一七公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，中方對此堅決反對。《美國之音》報導，美國官員提醒，根據雷根總統的備忘錄，提供給台灣的武器的質與量，全然取決於中華人民共和國構成的威脅。
《紐約時報》指出，對台軍售的武器中，由波音公司（ Boeing ）生產的魚叉反艦飛彈（ Harpoon ）的出售最為敏感，因其作戰範圍（依發射平台而定）為 93 至 315 公里，能夠攻擊試圖跨越台灣海峽的敵人，對解放軍威脅較大。
《紐約時報》先前報導，美國政府官員認為，對台灣的支持是在亞洲地區建立更廣泛的軍事力量，以制衡中國的重要戰略，在國會得到兩黨的強烈支持。而軍方也已將中國視為主要的競爭對手海軍作戰部長吉爾迪（ Michael Gilday ）13 日在公開演講中講述接下來 25 年的海軍建設藍圖，直言「中國是戰略威脅」，並警告未來 10 年海上力量平衡可能出現變化。
美國國防部 2020 年提交的國會報告指出，中國現已是世界上製造最多船舶生產國，且正在增加造船能力及海軍戰力，該國擁有 350 艘船、潛艇，是目前擁有最多海軍的國家。
吉爾迪表示，中國所帶來的威脅是美國海軍研擬新戰略的主要原因，海岸警衛隊、海軍陸戰隊和海軍一同制定了三軍海事戰略，未來的目標不僅是縮小現今「已知差距」，還打算利用研究，例如五角大廈的「未來海軍力量」（ Future Navy Force Study ）以投入新技術。
美國海軍最近公布的《戰力 2045 》（ Battle Force 2045 ）計畫，要求在 2045 年擴大艦隊至 500 多艘，包括 8 至 11 艘航空母艦、6 艘羽量級航母及 70 至 80 艘攻擊式潛艦，140 至 240 架無人駕駛水上下艦艇，60 至 70 艘水面艦艇，50 至 60 艘兩棲作戰艦和 70 至 90 艘作戰後勤部隊艦。