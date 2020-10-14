iPhone12「不漲反降」網全好評！他列5點打臉：根本無感

蘋果台灣時間14日凌晨1時舉辦新品發表會，眾所期待的「iPhone 12」系列正式曝光，除了系統全面升級為5G，售價比起iPhone 11更是不漲反降，讓不少果粉直喊「CP值高」。不過對此也有網友就提出5大疑點，質疑售價其實根本不是「有感降低」，直言「就是不爽吃相難看，拿環保出來救援」。

原PO在PTT的MobileComm版上發文表示，自己雖不是果粉，但因為看中iPhone手機的穩定性，一路使用iPhone 2016年推出的iPhone7 PLUS至今，原本打算今年要換12 PRO，但看完發布會後卻忍不住抱怨「蘋果以環保之名，取消了充電頭、耳機的附贈」。

▲蘋果（Apple）14日發表iPhone 12系列吸引不少粉絲關注。（圖／翻攝自蘋果直播訊號)

原PO表示明明減少配件後，包裝會比以往更輕巧，除了少調配件的費用外，降低運送成本，理應也會為蘋果省下一大筆費用，「但是售價卻沒有跟著有感降低」，此外他也質疑蘋果發表會上主打的「環保」議題，「OK你說要環保，為什麼要附上Type-c接頭的充電線？」。

他接著解釋，基本上現在的iPhone使用者，除非是用11以上的才會用Type-c的充電頭，所以如果是想要改買高階iPhone的使用者，大多數還是要額外購買充電頭，才能使用12附的充電線，不禁直言「為何不直接付USB接頭的充電線就好」。

▲iPhone 12系列這次推出將不附其他配件。（圖／翻攝自蘋果官網）

最後他也列出5點反駁iPhone 12系列「不漲反降」的種種好評，「我知道我會被砲，不過就是不爽吃像難看，拿環保出來救援」，其中就包括「1、為什麼不附USB接口充電線，要附大部分沒有Type-c充電頭的充電線？」「2、為什麼包裝不使用再生材質？」「3、國際運送成本下降，為什麼沒有反應在售價？」「4、做一個史上最便宜iPhone手機，間接使人覺得iPhone這次很便宜？」「5、蘋果官方能不能不要賣充電頭？」

這則文章曝光後，也吸引不少網友認同，「『環保』這種東西只是會更花錢而已」、「拿環保當理由真的蠻好笑的，會不會下一代開始紙盒要另外花錢買了」、「快跳安卓吧，我的手機新機才120美」、「拿環保來講是把消費者當笨蛋嗎」，不過也有網友認為「因為type-c是趨勢，而且他要推快充」、「我想這是蘋果要進入大選配時代的布局」、「給了你5G新的鏡頭，還沒漲價，等同於降價了吧」。（編輯：楊智傑）