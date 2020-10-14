NBA／奪冠之後爽嗆詹黑 詹皇：還有什麼要求都儘管說
NBA／奪冠之後爽嗆詹黑 詹皇：還有什麼要求都儘管說
體育中心/綜合報導
calendar_today2020-10-14 11:34:08
「詹皇」LeBron James今年率領湖人拿下睽違10年的奧布萊恩金盃，自己也獲得FMVP的殊榮，今天他先是在社群網站上表示自己終於意識到奪冠了，同時也像「詹黑」們嗆聲說：「還有什麼標準儘管說吧！」
James去年受傷而未能將球隊帶入季後賽，因此也受到許多人的批評，今年賽季他得到Anthony Davis的助拳，也在疫情停賽之時保持專注，最終拿下了冠軍。在賽後頒獎典禮上他表示自己希望能得到應有的尊重，「我覺得我們都可以同意，無論你在自己的領域取得了多少成就都會有質疑者。總有人要質疑你，或者有些有人想要你忘記你的目的。我認為這驅動著我。這驅動著我認識到，無論有人關於我在賽場內外的事情說些什麼，從運動員到政治家，但歸根結底，對於一個黑人，你只需要關心的就是對你的尊重。」
而在拿到生涯的第4座冠軍之後，對於「James VS Jordan」的話題又開始被提起，有人認為Jordan目前仍稍稍占優，不過James的確已經非常接近了。今天James更是相當得意的在個人社群網站上諷刺說：「我知道他們會制定另一個評判標準，而這是籃球史上從未有人被要求過的標準。不過，你們猜怎麼著，請你們儘管提吧，「欲戴王冠，必承其重。」讓我們搞定吧！」