打造創新未來新生活！這幾種「臺灣之光」讓你驚艷

「2020」世界面臨許多挑戰，疫情、科技、外交與經濟發展等衝擊，每一項都足以改變人類生活，同時加速了虛實整合與科技的進步。不僅人與人之間的距離改變了，企業也不斷進行技術革新，企圖為人類生活帶來改變。與此同時，更有為數不少臺灣在地的企業品牌展現實力，讓臺灣本地研發、生產製造的「台灣精品」這塊招牌，放眼國際。

由經濟部國際貿易局、外貿協會所推動的台灣精品獎，從1993年至今已邁入第28個年頭，每年以精準眼光挑出各產業之最，並向世界自信推薦臺灣最好的創新產品，讓世界看見臺灣實力。像今年台灣精品獲獎的領域便含括資通訊、運動休閒、生技醫療以及智慧生活等各大面向，不僅符合世界潮流所需，也呈現台灣精品的多元面貌。

近期台灣精品釋出最新的一支影片「活出精彩創新每一刻」，其中就包含了許多亮眼的產品，其中令人驚豔的像是艾創科技的「Aleta S2C 360環景相機」，它不僅擁有12K超高畫質，以及6千6百萬像素超高解析，更能一鍵輕鬆完成360度環景照相；不管是縮時攝影、動態物件需要移除拍攝都相當管用，在一般旅宿、商店乃至室內設計、房地產銷售，提供360度虛擬展示都能完美展現。



▲Aleta S2C 360環景相機是目前最高畫素的相機，利用鏡頭本身高畫質、多顆鏡頭與日本大廠Sensor，加上獨家的專利技術，達成世界最高畫質的360攝錄一體機。（圖／翻攝自官網）

此外，不少人每天都要來一杯的咖啡，除了到連鎖店買之外，想要喝到世界冠軍獨門手沖技法現在也不是夢了，這台艾聚普iDrip智能手沖咖啡機，便已經將沖泡細節記錄在雲端中，透過水溫、水速計時以及手法路徑等來重現世界咖啡大師的沖煮手法，讓家中彷彿就有一位咖啡大師為你調製般的享受。



▲iDrip 並不只是賣機器，而是與世界手沖咖啡冠軍合作，遵照嚴格程序進行撿豆、磨粉，以充氮技術包裝維持咖啡粉鮮度來製作咖啡包，記錄下沖泡咖啡包時的水溫、水壺沖泡路徑、手法等資料在雲端中，確保能完美原本的風味。（圖／翻攝自官網）





來玩吧！10/30前完成報名即享限量超值禮 台灣精品邀您一起前進未來樂園





台灣精品將於10月31日至11月1日兩日，在臺北世貿一館首度舉辦大型品牌活動「來玩吧！台灣精品未來樂園」，以「創新臺灣精彩世界」為主題，打造「時尚嘉年華」、「衝鋒探險」、「星際遨遊」等三大產品體驗區，現場還有超酷炫的網美互動打卡點，讓消費者實際感受科技為生活帶來的改變！活動更邀請今年獲得金曲最佳女歌手「魏如萱」擔任開場嘉賓、神秘嘉賓知名饒舌歌手演唱及藝人直播帶逛。民眾於10月30日前早鳥報名成功，入場即可兌換台灣精品限量可口野餐盒乙份，活動每日舉辦精美好禮抽抽樂活動。





來世貿一館玩吧！2020年秋天最具話題性的品牌體驗活動－「台灣精品未來樂園」，成為假日放電的好去處，讓台灣精品精采你的周末！

