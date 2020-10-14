名家論壇》阿術克斯／18歲公民權不容打假球

先來看看年輕人支持度，在 9 月底時民進黨有一份民調顯示，民進黨在 20 至 29 歲的支持度是 34.7%，國民黨是 7.7%，民眾黨是 15.2%，時代力量是19.4%。至於 30 至 39 歲民眾的支持度，民進黨 34.5%，國民黨是 7%，民眾黨是 20%，時代力量是 12.6%。
如果說因為這數據是民進黨做的所以不相信，看看在今年 6 月，國民黨智庫「國家政策研究基金會」發布的民調，整體政黨支持中，民進黨最高，為 32.9%，國民黨居次，為 13.7%；在 20 歲至 29 歲年齡層，國民黨政黨支持度為 6.3%，遠少於民進黨的 37.2%。
除此之外，國民黨立法院黨團在 7 月討論修憲議題時，提到國民黨內部民調顯示，國民黨支持者對於下修公民權至 18 歲，有高達 68% 國民黨支持者反對！
所以，國民黨要怎麼面對 18 歲公民權議題，其實不是一件容易的事。
要知道，在國民黨的家父長制文化下，年輕人就是被視為不夠格，所以在決策時，黨內大老就像是一個念著「我是為你好啊」的長輩，替小孩規劃未來，如果有不如父母的意，就是指責小孩不懂事，不是強迫就是禁止，最後再送上一句「難道我會害你嗎」。
這樣的思維不只是國民黨領導群的價值，也是國民黨支持者的主流，看看趙少康的言論就知道了。趙少康在節目上拍桌痛批，國民黨就是「笨蛋」，因為投票年齡若下修，18 到 20 歲的選票都是民進黨的，他更直接坦白的說「不讓他們投票又怎樣？」。
話說回來，成年的年齡制度，是跟行為能力有關，簡單說就是有沒有能力獨立行使權利及義務。
我們可以看到，台灣社會經濟發展成熟，在台灣成長的孩子，每個人都有很好的教育程度，再加上社會民主自由、資訊開放、網路科技發達，以及大眾傳播媒體普及、資訊大量流通，年輕人的身心發展及建構自我意識能力完全大不同於以往，年輕人毫無疑問已具備思考跟行為能力，當然也就應該擁有相對應的權益。
更要強調的是，台灣在 2025 年就會進入超高齡社會，即 65 歲人口超過 20%，現在 3 歲的小孩，到他成年約 2035 年時，65 歲以上人口已經佔 27.3%，2.3 名青壯年要負擔 1 名老人，相較現在是 4.4 名青壯年負擔 1 名老人，可是增加很大的負擔。再加上日益迫切的永續議題，包括氣候危機、貧富差距、能源、生態多樣性、廢棄物等等，如果我們繼續無法達成「滿足當代需求而不犧牲下代需求的永續」，將會讓未來世代除了必須扛著扶養老年社會的重擔，又要承受上一代所造成的資源匱乏跟環境傷害，你要下一代怎麼受得了。
總而言之，當前世代要對未來負責的方式之一，就是要讓年輕世代要參與社會決定。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
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