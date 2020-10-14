蔡英文提3大策略 要讓台灣成亞洲綠能發展中心
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-14 12:16:56
蔡英文總統今（14）日出席國際智慧能源週開幕典禮時，提出3大發展策略，要讓台灣以打進國際市場為目標，朝亞洲綠能發展中心邁進，邀請國際夥伴，善用台灣在亞太地區的能源戰略地位，一起打「綠能國際盃」。
蔡英文今日出席國際智慧能源週開幕典禮致詞時表示，在過去4年裡，台灣的再生能源有了飛躍性的發展，進而成為國際再生能源投資的重要的熱點；再生能源產業是政府6大核心產業、戰略產業關鍵的一環，透過再生能源的穩定的運作，才有辦法落實2025年能源轉型的目標，而初步成果已經展現，預計到2025年，可以創造新台幣1兆元的投資，1.2兆元的產值，以及2萬個工作機會。蔡英文也提出3大發展策略，要讓台灣朝亞洲綠能發展中心繼續邁進。第一，是會明確提出長期發展的方向，加強國內外廠商長期投資的信心。執政團隊會盡量用最高的行政效率，建立更穩定的合作的機制，來確保跟國際夥伴廠商的長期的合作並促進發展，也希望盡早舉辦區塊開發招商，確保關鍵產業資源確切到位，讓台灣繼續維持亞太區綠能領導中心的的地位。
第二，是完整規劃綠能產業鏈、完備綠能產業配套的措施，像是相關金融機構跟市場機制、國家融資保證機制以及綠電交易都已經在推動中，未來將會使綠能產業更加完備。
第三，全力確保綠能供應的穩定，讓台灣高科技產業在這全球供應鏈調整的挑戰中，確保競爭的優勢，透過綠電供應鏈的發展，能夠把握台灣在國際供應鏈中的關鍵的地位。蔡英文強調，台灣相當歡迎各位國際夥伴善用台灣在亞太地區的能源、戰略地位，與台灣共同合作，切入國際綠能市場，一起打綠能國際盃。