川普可能承認台灣是國家？學者分析「會有災難」

何志勇分析，美國年底即將選舉投票，川普目前在許多民調上都落後，落後幅度甚至比2016年還要多。川普希望在國際衝突、新聞上拉抬聲量，如果他把目標找上台灣，是為了要跟中國大陸對幹。
何志勇說，2001年美國小布希宣布要打阿富汗，當時小布希的國內支持度馬上衝到90%以上，但川普目前只有40%。對於川普在美國大選前動作頻頻，蔡政府在一個月前台海衝突爆發之際，就放話說不要擦槍走火，蔡知道台灣不能被丟到大國角力的中間，否則會被當成棋子。
何志勇反問，請問川普要承認台灣？還是承認中華民國？如果川普承認的是「台灣」，會有災難。
何志勇說，若承認台灣，而不是承認中華民國，會讓藍營和主張維持現狀的中間選民不滿意。試問，美國承認台灣是個國家，是否等同承認台獨？若為真，可能引發台海衝突。
若是美國承認的是中華民國，何志勇認為，美國勢必基於一中原則，放棄承認北京，但這不太容易做到。
何志勇說，蔡政府的國安團隊已經放出消息，說這事不對。何認為川普充其量只是在放消息，如果成真，將是大事。川普如果還在這個時間點上做，民進黨應該不樂見。
對於「美國打台灣牌」，何志勇觀察，過去美國派遣衛生部長來台，之後又派國務院次卿來訪，結果美方最後沒支援我們疫苗，蔡政府只能跟德國買；在貿易談判上，美國貿易談判辦公室也說，沒有要跟台灣談台美貿易，顯現美方是一直丟球，但都沒有後續。
何志勇說，美國持續「丟台灣牌」，但最後都是我們被打。如果承認台獨，結果就是戰爭，除非美國承認的是中華民國，並放棄與對岸的關係，這還比較能被接受，「美方最近出很多險招，但我們不要最後什麼都沒拿到，還把台灣推到戰爭邊緣，這對我方沒有實質意義」。