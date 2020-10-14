巷仔內／基隆輕軌升級成捷運　林右昌以小博大是最大贏家

至於基隆市長林右昌日前拋出「超北市長」的主張，不僅掀起一波話題，近日更不斷與雙北市長同台平起平坐，早已超越基隆市長的格局，現在基隆捷運不但升級為中運量，更讓雙北願意買單出錢相助；為此，林右昌桌面下「軟功夫」了得，裏子面子都有，堪稱是最大的贏家。
一條基隆捷運意外促成「藍綠白」跨縣市合作，驚奇完成不可能的任務，堪稱區域治理的新典範，北北基三贏！有趣的是，柯文哲與候友宜兩人都是直轄市長，也是2024不可言說的競爭者，平常明裏暗裏就較勁不斷，但這次卻不約而同地支持林右昌，主要就是林右昌實在不像傳統咄咄逼人的民進黨政治人物。
平常最難搞的柯文哲與候友宜都願意出錢挺林右昌，靠的不是政治算計，而是都市規劃專業立功；林右昌頂著台大城鄉所都市規劃的專業，態度謙和以理服人，讓大家對他以國土規劃與大台北首都圈軌道運輸網的高度，所提的基隆捷運解決方案感到贊同，互蒙其利。
未來大台北都會圈的捷運系統，可以直接連接桃園國際空港與基隆國際郵輪母港，並讓產業廊帶延伸到汐止與基隆市港，讓首都圈的都會機能更加完整，也提升整體競爭力，這才是台灣經濟向上提升的活水。
向中央喊話 侯友宜盼汐東和基隆捷運明年核定 八堵到基隆鐵道無結論 謝國樑：規劃應公開且讓市民參與 交通部出面協商 打通基隆汐止交通任督二脈