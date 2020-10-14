共軍擾台不斷　游盈隆：國民黨為何對國軍嚴重缺乏信心？

他在臉書貼文中寫道，面對中共隨時都有可能武力犯台，台灣人對國軍防衛台灣能力的信心為何？根據台灣民意基金會九月最新民調顯示，在20歲以上台灣人中，49%基本上對國軍有效防衛台灣的能力有信心，45%沒信心，即有信心的人略多於沒信心的人；但從整體來看，國人對國軍能否有效防衛台灣一事，看法分歧，整體信心水準薄弱，亟待提昇。
他進一步分析出三個值得關注的重點：第一，在政黨傾向方面，民進黨認同者中，有76%對國軍防衛台灣的能力有信心，21%沒信心；國民黨認同者方面，約20%有信心，75%沒信心；中性選民方面，34%有信心，58%沒信心。第二，在年齡層方面，20-24歲或55歲以上對國軍防衛台灣的能力有信心者都超過50%，都佔明顯過半數，但是25-54歲者則出現明顯過半數沒有信心，這是一個非常值得注意的現象。第三、從教育程度看，教育程度越高的公民，對國軍防衛台灣的能力越沒信心。具體地講，高中/高職以下教育程度者，明顯過半數的人都對國軍防衛台灣的能力有信心，但是相對地，在專科、大學以及研究所以上教育程度者，有明顯過半數的人對國軍防衛台灣沒有信心。
游盈隆表示，當25-54歲的青壯年族群和高教育程度者（專科以上）對國軍戰力多數沒有信心時，那肯定是一個要嚴肅面對的事情。更奇怪的是，高達75%國民黨認同者對國軍沒信心，這該做何解釋？就其歷史的起源，中華民國國軍是正統國民黨軍，黃埔軍校校歌「怒潮澎湃，黨旗飛舞，這是革命的黃埔」可做註腳。但為何國民黨人普遍對國軍沒有信心？是真知灼見？還是藍綠政黨惡鬥的結果？這些都值得推敲。
他提到，退役上將、前陸軍總司令陳廷寵於9月29日在台北市三軍軍官俱樂部舉辦的「陸軍軍官學校在台復校70周年慶祝大會」演講前，回答媒體提問對國軍戰力的看法，脫口而出「國軍戰力是零，擋不住共軍」。前總統馬英九近期很活躍，他的「首戰即終戰」的說法和陳廷寵相去不遠，且兩者都引起軒然大波。
陳廷寵事後解釋，講的是「精神戰力是零」、「現在國軍不知為誰而戰？為何而戰？」這讓人想起馬英九政府時代，前空軍二級上將、國防大學校長夏瀛洲在2011年及2012年在中國公開說「國軍和共軍都是中國軍」、「國軍和共軍雖然理念不同，但都是為了中華民族的統一，目標是完全一致的」等言論，證實了兩位退役二級上將都有「不知為誰而戰？為何而戰？」的嚴重問題。
前總統馬英九及其國安親信幕僚，眾多高階退役將領，個個都對國軍沒信心，也難怪有七成五國民黨認同者跟進對國軍沒信心。這不僅是一個嚴重的國防信心問題，也是一個嚴重的倫理道德問題。游盈隆對於這樣的結果感到相當詫異，因為在台灣，誰都可以對國軍沒信心，就是國民黨人不應該對國軍沒信心；身為國民黨人，尤其是身為國民黨大老、主席、領導階層的人，不應該對國軍沒信心，其理甚明。本是同根生，相煎何太急？
游盈隆提出兩項證據，一個是關於「若中國武力犯台，美軍會不會協防台灣？」，另一個是「贊不贊成美國對台重大軍售？」。經深入的分析後發現，當88%的民進黨認同者相信中國如果武力犯台，美國有可能出兵協助台灣時，卻有61%的國民黨認同者持相反的看法；同時，當有82%民進黨認同者樂見美國對台重大軍售時，卻有63%國民黨認同者不樂見。因此，他認為若國民黨支持者對我國國軍持「不信自家人」的消極態度，無疑將對台灣當前的國防和國家安全產生負面的影響。
新聞來源為Newtalk 新頭殼