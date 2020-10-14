中壢臨時後站今啟用 林佳龍鄭文燦共同剪綵
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-14 13:41:01
機場捷運延伸線中壢站暨鐵路地下化先導工程歷經約2年時間，已新建置完成台鐵中壢臨時後站及跨站天橋，今(14)日由交通部長林佳龍與桃園市長鄭文燦主持啟用典禮；新落成的跨站天橋連接台鐵中壢站前後站，提供友善安全的行人動線，原本的地下穿越道則同步封閉。
交通部鐵道局指出，機場捷運延伸至中壢車站計畫的中正路橫渡線至A23站路段，將地下穿越既有台鐵中壢站，並與未來台鐵地下化中壢站共站，施工期間為維持既有鐵路營運，以先建後拆方式遷移既有中壢後站，未來也需辦理多次軌道切換；新落成的中壢臨時後站為三層樓結構，一樓為旅客售票區，二樓及三樓是辦公及機房用地，未來民眾購票後需經由跨站天橋二樓進入車站月台候車，為了方便攜帶大件行李及行動不便者，也規劃無障礙電梯、無障礙坡道及親子廁所等設施。鄭文燦表示，臨時後站啟用是重要的里程碑，中壢三鐵共構車站可正式動工，未來桃園軌道建設包括鐵路地下化，可以在這個基礎之上全面開展，北北桃可成為一小時首都生活圈。目前市府已將中興地下道車道擴寬，解決前後站車流問題，另外考量未來中壢新站每天流量約5.5萬人，交通局也配合規劃旅客臨停接送區、計程車排班區、YouBike站、公車轉乘區等轉運設施，方便旅客接駁轉乘，中壢新站將會更為友善。
林佳龍指出，大台北首都圈除了北北基軌道路網整合，也包括桃園市，在近千萬人口的大都會，交通建設是非常重要，可連結首都圈；中壢新站的啟用速推動鐵路地下化捷運化，及機場捷運的串連，讓中壢在南桃園成為新的核心，對整個都市縫合及城鄉均衡發展非常重要。市府捷運工程局局長陳文德說，桃園鐵路地下化計畫已於109年9月2日獲行政院核定，交通部鐵道局接續辦理工程設計施工，預計於開工後7年工期切換通車，市府會和鐵道局密切合作，配合辦理用地取得及都市計畫變更作業；未來中壢車站為捷運及台鐵共構的地下三層車站，台鐵局將於站區興建開發大樓及公車轉運站，市府也規劃後站停車場用地興建多目標大樓並連通到站前廣場地下街，讓中壢車站成為南桃園重要的交通及商業樞紐。