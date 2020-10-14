今年降雨量恐創新低 王美花：有最壞的打算最好的準備
今年降雨量恐創新低 王美花：有最壞的打算最好的準備
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-14 12:42:39
史上首次10月減壓供水今（14）日開始實施，桃園、新竹、苗栗及台中4縣市將於23時至隔日5時啟動限水作業，根據統計指出，今年創下自1964年以來首次無颱風侵襲台灣紀錄，降雨量少，經濟部長王美花說，面對即將到來枯水期，要有最壞的打算跟最好的準備，一起跨部會、中央地方度過水情奮鬥。
經濟部今日召開「旱災經濟部緊急應變小組第二次工作會議」，部長王美花親自主持會議，進行跨部會討論相關水情的應變措施，王美花於致詞時表示，今年是1964年以來，第一次沒有颱風侵襲台灣，導致降雨非常少，11月即將進入枯水期，加上降雨減少，今年可能是歷史有紀錄以來降雨最少的一年。王美花說，日前她親自到北台灣最大的水庫「石門水庫」視察水情，今年在集水區降雨量創新低，這應該是有紀錄以來非常少見的狀況，經濟部已跨各個和水情相關的部會，不分彼此大家一起努力，做最壞的打算和最好的準備，共同穩定未來枯水期的供水、並肩度過艱難用水時候。王美花強調，今年非常可能是在1964年以來最難的一次水情奮鬥，但她認為，經過之前幾年的準備，如今如此嚴峻的狀況該如何因應，中央和地方都會攜手合作、共同面對，同時她也感謝各單位的支持與配合，經濟部也會持續精進相關政策與措施。