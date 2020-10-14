Selina重拾麥克風　曝面對「變聲期」心情

Selina

（任家萱）相隔17

個月，在粉絲期待下，終於推出全新音樂單曲《四季》，日前來到

Hit Fm

聯播網唱聊新單曲。Selina提到之前一度失聲的過程，也坦言再次走進錄音室，其實是有點害怕的。

始終保持正面能量的

Selina

說，把失聲過程當成「變聲期」，Selina接著表示，「我可能現在音域不能像以前那麼高，但我現在中低音超強的！」她也希望藉由這首歌鼓舞粉絲朋友，「不管一年四季、春夏秋冬，或是人生遇到不同的風景，不管是好的、壞的事物，都可以用開闊的心胸、眼界去面對！珍惜眼前看到感受到的任何事物。」

▲Selina（右）克服心魔，推出新單曲《四季》。（圖／Hit Fm聯播網提供）

此外，