Selina重拾麥克風　曝面對「變聲期」心情

Selina（任家萱）相隔17個月，在粉絲期待下，終於推出全新音樂單曲《四季》，日前來到Hit Fm聯播網唱聊新單曲。Selina提到之前一度失聲的過程，也坦言再次走進錄音室，其實是有點害怕的。 正式拾回麥克風走進錄音室，Selina形容心情「既期待又怕受傷害」，害怕自己無法展現輕鬆自在的聲線，如今終於克服心魔完成錄製，對於新歌超級滿意。始終保持正面能量的Selina說，把失聲過程當成「變聲期」，Selina接著表示，「我可能現在音域不能像以前那麼高，但我現在中低音超強的！」她也希望藉由這首歌鼓舞粉絲朋友，「不管一年四季、春夏秋冬，或是人生遇到不同的風景，不管是好的、壞的事物，都可以用開闊的心胸、眼界去面對！珍惜眼前看到感受到的任何事物。」▲Selina（右）克服心魔，推出新單曲《四季》。（圖／Hit Fm聯播網提供）此外，Selina提到，其實從出道到現在，不管是海內外巡演或是活動，她從來沒有一個人睡過，都需要有人「陪睡」，團體的時候就是Ella、Hebe輪流陪她睡，所以她自爆，甚至在今年應徵助理的時候，首開條件就是「要陪睡」，而且一定要陪她睡，不能拒絕。▲Selina徵助理，要求一定要陪睡。（圖／Hit Fm聯播網提供）