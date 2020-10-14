孫安佐二度開庭恍神受訪　遭限境「就是命」：不會不爽

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孫安佐二度開庭恍神受訪　遭限境「就是命」：不會不爽

娛樂中心／綜合報導

calendar_today2020-10-14 13:29:21｜update2020-10-14 14:17:18

▲孫安佐今二度赴士林地院開庭，並在法院門口與媒體暢聊約5分鐘。（圖／NOWnews影像中心、孫安佐IG）
▲孫安佐今二度赴士林地院開庭，並在法院門口與媒體暢聊約5分鐘。（圖／NOWnews影像中心、孫安佐IG）
星二代網紅孫安佐前年在美國購買槍枝、子彈，並向同學預告要掃射學校，被逮捕後入獄服刑238天，士林地檢署今年8月24日依《槍砲彈藥刀械管制條例》中「未經許可製造手槍未遂罪」將他起訴，今（13日）上午案件第二次開庭，孫安佐提前近1小時就到法院，對於上次被法官再次限制出境8個月，他直言「就是命」，不會特別不爽。
▲孫安佐上傳一段影片，透露自己為了20年的隱疾動了一項手術，親揭消失一個月時間的原因，以及手術後復原過程。（圖／翻攝自YouTube《Sun孫安佐的頻道Edward》）
▲孫安佐開刀治療鼻中膈彎曲。（圖／孫安佐YouTube）
孫安佐上月在YouTube頻道自爆動鼻中膈彎曲手術，治療困擾20年的鼻塞，今他沒向法院請假親自出庭，並與媒體聊了5分鐘之久，他說台灣健保「滿便宜的」，動鼻中膈手術含住院「5000塊就搞定了」，而被問上次被法官裁定再限制出境8個月，他無奈地笑2聲說：「就是命啊，哈哈，他（法官）想要限制出境就限制出境，也不會特別美送（不爽）。」
為了開庭，孫安佐向就讀的醒吾科技大學告假，受訪時，真性情的他稱大學生活滿Free（自由）的，不像高中會「小累小累」，還說自己剛起床「腦子還沒有完全開啟，有點恍神」，至於暫時歇業的手搖飲店，他說會再另覓新地點重新開張。

孫安佐今在庭上依舊否認犯罪，律師主張，孫剛到美國時才17歲，除了人生地不熟，狄鶯也很後悔幫兒子找的寄宿家庭只有媽媽、沒有爸爸，認為「所託非人」，提供給兒子的求學環境無法給予妥善照顧，才會鑄下錯誤，並強調孫沒有製槍能力，且美國不罰無販售目的的製槍行為，法院應為不受理判決。

對此，檢察官反駁，孫安佐當初在美國是被起訴「持非移民簽證之外國人法持有彈藥罪」，且美方認定孫持有的槍械可以操作，可見認定孫的行為具有可罰性、台灣也應該訴追，另外，現在網路都可蒐到如何組槍的教學，不能一概否認孫安佐沒有製槍能力。

稍早，孫安佐結束庭訊，與到庭旁聽的父親孫鵬各自搭車離開，對於被大批媒體包圍，孫鵬不如兒子大方受訪，僅雙手合十表示：「謝謝各位。」（編輯：楊穎軒）
▲談到鼻塞隱疾，孫安佐說，因為台灣空氣比較潮濕，才決定開刀治療鼻中膈彎曲，稱以前在美國的空氣比較沒問題。（圖／NOWnews影像中心）
▲談到鼻塞隱疾，孫安佐說，因為台灣空氣比較潮濕，才決定開刀治療鼻中膈彎曲，稱以前在美國的空氣比較沒問題。（圖／NOWnews影像中心）
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