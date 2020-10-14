乳房X光攝影檢查　最有效的乳癌篩檢工具

廖育瑋副局長說，根據國民健康署調查民眾不願意接受乳房攝影檢查的前3名原因是「覺得身體健康沒有需要」、「太忙沒有時間」、「乳房攝影檢查過程不舒服會痛」等，她呼籲女性朋友，45-69歲或40-44歲具乳癌家族史，指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查，早期發現早期治療才能降低危害。
林姿岑醫師提醒表示，當乳房有疼痛、乳頭出現不明分泌物，甚至分泌物中帶血、乳房大小不一或形狀改變、乳房的皮膚出現橘皮、發紅潰瘍等異狀、乳頭凹陷、乳房或腋下出現腫塊等症狀時，必須立即就診乳房外科，經由專業醫師診斷治療，避免延誤治療，她呼籲透過乳房X光攝影檢查發現的乳癌，有超過6成是早期個案（0-1期），早期乳癌的5年存活率超過9成。
紀采岑放射師解釋，乳房攝影檢查為了增加影像的清晰度，在檢查過程中，必須用機器夾緊乳房，壓迫乳房成一個平面，減少組織重疊，因此造成了不舒服感，讓許多女性朋友獲得了不好的經驗，但是乳房X光攝影是國際實證最有效的乳癌篩檢工具，雖然會造成壓迫疼痛感，但是短暫的疼痛能換取健康是值得的，還是有部分女性怕痛而拖延或拒絕檢查，她建議避開乳房腫脹期受檢，選擇在月經期結束1～2週內做檢查可以降低疼痛。
衛生局國健科林秀猜科長呼籲強調，預防乳癌應遠離菸、酒，減少高油脂食物、均衡飲食、規律運動及定期乳房攝影檢查，嘉義市有嘉基、聖馬、中榮嘉義分院、部立嘉義、陽明及慶昇等6家醫院提供服務，民眾可以就近前往檢查。
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