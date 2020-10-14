乳房X光攝影檢查　最有效的乳癌篩檢工具

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

乳房X光攝影檢查　最有效的乳癌篩檢工具

記者郭政隆／嘉義報導

calendar_today2020-10-14 13:49:44

乳房X光攝影檢查　最有效的乳癌篩檢工具
▲嘉義市衛生局廖育瑋副局長(中著背心者)邀請桃城淑女喝咖啡暢談乳房攝影的秘密。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.14）
乳癌是我國婦女發生率第一名之癌症，台灣每37分鐘就新增一名乳癌患者，好發在45-69歲的族群，嘉義市衛生局廖育瑋副局長14日邀請淑女們暢談「乳房攝影的秘密」，同時也邀請嘉義基督教醫院影像醫學科林姿岑醫師現場解說乳癌常見症狀，希望幫助民眾卸下心防，接受的定期健康檢查。
▲廖育瑋副局長比較乳癌發生年度統計。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.14）
▲廖育瑋副局長比較乳癌發生年度統計。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.14）
廖育瑋副局長說，根據國民健康署調查民眾不願意接受乳房攝影檢查的前3名原因是「覺得身體健康沒有需要」、「太忙沒有時間」、「乳房攝影檢查過程不舒服會痛」等，她呼籲女性朋友，45-69歲或40-44歲具乳癌家族史，指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查，早期發現早期治療才能降低危害。
▲林姿岑醫師說明乳癌會出現的症狀。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.14）
▲林姿岑醫師說明乳癌會出現的症狀。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.14）
林姿岑醫師提醒表示，當乳房有疼痛、乳頭出現不明分泌物，甚至分泌物中帶血、乳房大小不一或形狀改變、乳房的皮膚出現橘皮、發紅潰瘍等異狀、乳頭凹陷、乳房或腋下出現腫塊等症狀時，必須立即就診乳房外科，經由專業醫師診斷治療，避免延誤治療，她呼籲透過乳房X光攝影檢查發現的乳癌，有超過6成是早期個案（0-1期），早期乳癌的5年存活率超過9成。

▲紀采岑放射師建議避開乳房腫脹期受檢。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.14）
▲紀采岑放射師建議避開乳房腫脹期受檢。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.14）
紀采岑放射師解釋，乳房攝影檢查為了增加影像的清晰度，在檢查過程中，必須用機器夾緊乳房，壓迫乳房成一個平面，減少組織重疊，因此造成了不舒服感，讓許多女性朋友獲得了不好的經驗，但是乳房X光攝影是國際實證最有效的乳癌篩檢工具，雖然會造成壓迫疼痛感，但是短暫的疼痛能換取健康是值得的，還是有部分女性怕痛而拖延或拒絕檢查，她建議避開乳房腫脹期受檢，選擇在月經期結束1～2週內做檢查可以降低疼痛。

衛生局國健科林秀猜科長呼籲強調，預防乳癌應遠離菸、酒，減少高油脂食物、均衡飲食、規律運動及定期乳房攝影檢查，嘉義市有嘉基、聖馬、中榮嘉義分院、部立嘉義、陽明及慶昇等6家醫院提供服務，民眾可以就近前往檢查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

繼續作答
交通部觀光局將推動到帛琉的「旅遊泡泡」，您會想去旅遊嗎？

交通部觀光局將推動到帛琉的「旅遊泡泡」，您會想去旅遊嗎？

繼續作答
夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀