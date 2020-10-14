國民黨改名？吳敦義：那是短視近利的愚者之見

黨名爭議 莫須有的栽贓
因為本黨立院黨團總召林為洲拋出黨名去「中國」的主張，中國國民黨是否改名再度成為話題。有位媒體人居然說「國民黨改名是吳敦義勢力復辟」，這憑空而來的謬言，完全不值識者一駁，因為稍有政治常識者皆知，這是胡亂指控、不知所云。
這位媒體人僅以一句「林為洲誰的人？」，影射林為洲與敦義關係密切，然後便率然指陳「國民黨改名議題等於吳敦義勢力復辟」;既未提出任何具體証據，更未說明其理安在，這種莫須有的栽贜、抹黑，絕非是有經驗、負責任或珍惜名譽的媒體人所應為，敦義對這媒體人信口雌黃的指涉甚是遺憾。
林為洲爭取參選2018年新竹縣長未果之後，即對敦義公開多所不滿，並多次做不實攻擊，他甚至因為說了不堪入耳的話，而在立法院鞠躬道歉，林總召這些言行無論平面或電子媒體都有報導，相信關心政情的社會大眾大都有所了解，故而林為洲的改名言論竟然可以硬栽上敦義，豈非是至為荒謬、怪誕？
這些年來，中國國民黨每逢挫折，就會有人發出改名的聲音，這乃是「失敗主義者」的「務虛」之議，因為中國國民黨在歷次選舉的成與敗，關鍵都非是黨名，而是選舉布局與候選人是否得當所致。
譬如說本黨在2000年失去了政權，但在2008年又重新執政，那時本黨是「中國國民黨」；2016雖然我們再度失去中央政權，2018年地方選舉我們卻贏得了15個縣市長，並且「光復」了綠營執政多年的高雄，那時我們還是「中國國民黨」。而2020年本黨未能再次重返執政之路，原因殊多，但絕非是因為黨名之故。
敦義要說，如若為求勝選考慮，便主張更改黨名，那是見樹不見林、短視近利的愚者之見。