影／「金馬57」年度CF曝光　5位金馬得主飆演技

金馬執委會發布「金馬57」年度CF，首度以「共創」的方式，邀請上屆金馬獎最佳新導演徐漢強、影帝陳以文、影后楊雁雁、男配劉冠廷、女配張詩盈以及新演員范少勳等得主合作，並由最佳原創電影歌曲得主盧律銘配樂，聲樂家羅俊穎演唱，凝聚出動人的CF。

這支CF以「Take_One：前往明天的路上」為概念，邀約多位金馬得主共聚一堂，討論得獎後人生的轉變，以及面對疫情衝擊的當下情形，這些點滴成為導演徐漢強捕捉的重點。

陳以文在不方便出門的日子，利用時間重拾之前因忙碌而拖延的事情，彷彿也在重新整理自己。劉冠廷想隨時做好準備，把一直想練的東西練好，用兩張椅子就能演出他的生活，眾人看了笑稱，原來他跟大鶴交棒金馬星光大道主持時，露出的強壯臂肌是這樣練出來的。而遠在新加坡的楊雁雁，則分享了封城前，連夜開車宛如逃難的震撼，由於無法親自拍攝，徐漢強還特地畫了分鏡劇本，請《熱帶雨》劇組協助執行。

▲楊雁雁曾因疫情，連夜開車逃難。（圖／金馬執委會）

相較於疫情的影響，去年挺著孕肚上台領獎的張詩盈，覺得面對新生命帶來的改變，更衝擊一個女演員的各個層面。講到焦慮跟緊張，范少勳則提到他在露營時，與恐怖黑暗的環境獨處到天亮，直到日光來臨恢復平靜的經驗，也和主題不謀而合。

▲范少勳得獎後也有焦慮。（圖／金馬執委會）

而在構思這支CF時，徐漢強也巧合地發現，穆索斯基 《Sunless 》

組曲中的 《Within Four Wall》，能讓大家從歌詞中得到慰藉，即使整個世界像是駛入了深不見底的隧道，但從每個生命發出的微光，仍會在黑暗中陪伴我們走下去。