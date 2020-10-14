中市民政業務預算加碼被批為綁樁　民政局：推展各區特色

周永鴻說，台中市近年來人口並未增加，業務也未增加，但民政局在盧市府時期，109、110兩個年度用來補助地方人士的預算已經加碼1562.1萬元，區里行政科底下的「區政監督和里鄰組織」底下，「里長、地方基層幹部、地方意見領袖、民政人員業務聯繫、聯誼活動、座談及探訪民隱等相關費用」就從108年度的100萬加碼到150萬，「辦理民政業務志工隊聯繫、訓練、獎勵、表揚及參訪等相關費用」也從108年度的95萬加碼到121萬元。
周永鴻說，更誇張的是「辦理區里特色推展等相關費用」從108年度的120萬，先是在109年度翻倍至250萬，110年更是誇張，直接三級跳加碼至750萬，他指出，110年度民政局預算相較108年度，光活動辦理跟補助費用的預算已經來到3千7百多萬，都是民脂民膏。對於，民政局浮濫編列用來綁樁的預算絕對要刪除。
對此，民政局表示，110年區里特色推展經費增加乙節，主要係為支應辦理「推展區里特色暨重點業務相關活動」、配合推動「地方創生」及「各區公所爭取中央經費配合款」等費用。
民政局指出，台中市各區山、海、屯、城皆有不同城鄉風貌之區里特色，亟待加強推廣讓市民認識，甚至進一步親身體驗箇中樂趣；另外，各項區里重點業務，諸如長照、托育、社會福利，以及與民眾生活息息相關之里鄰長、民政志工、役男、新住民與低碳寺廟等業務各區里亦需多加宣導，爰舉辦相關活動，俾利充分向市民說明各項施政成果。