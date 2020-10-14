中市民政業務預算加碼被批為綁樁　民政局：推展各區特色

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中市民政業務預算加碼被批為綁樁　民政局：推展各區特色

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-10-14 14:02:50

中市民政業務預算加碼　民政局：推展各區特色
▲議員周永鴻指出，民政局用在地方人士聯誼與舉辦活動的預算編列3千多萬，浮編預算四處拔樁綁樁。(圖／柳榮俊攝2020.10.14)
台中市議會今(14)日進行民政業務質詢，民進黨議員周永鴻質詢指出，民政局用在地方人士聯誼與舉辦活動的預算編列3千多萬，較過去浮編了1千5百多萬，他批評，人口並未增加，這些預算根本是盧市長用來攏絡地方人士，四處拔樁綁樁。
周永鴻指出，民政局在盧秀燕市長上任近兩年嚴重浮濫編列預算，許多業務內容以研習、觀摩、參訪、交流等名義包裝，實際上是籠絡樁腳和地方有力人士，盧市府透過民政局加碼預算，舉辦各種煙火秀式的活動來綁樁。
周永鴻說，台中市近年來人口並未增加，業務也未增加，但民政局在盧市府時期，109、110兩個年度用來補助地方人士的預算已經加碼1562.1萬元，區里行政科底下的「區政監督和里鄰組織」底下，「里長、地方基層幹部、地方意見領袖、民政人員業務聯繫、聯誼活動、座談及探訪民隱等相關費用」就從108年度的100萬加碼到150萬，「辦理民政業務志工隊聯繫、訓練、獎勵、表揚及參訪等相關費用」也從108年度的95萬加碼到121萬元。

周永鴻說，更誇張的是「辦理區里特色推展等相關費用」從108年度的120萬，先是在109年度翻倍至250萬，110年更是誇張，直接三級跳加碼至750萬，他指出，110年度民政局預算相較108年度，光活動辦理跟補助費用的預算已經來到3千7百多萬，都是民脂民膏。對於，民政局浮濫編列用來綁樁的預算絕對要刪除。

對此，民政局表示，110年區里特色推展經費增加乙節，主要係為支應辦理「推展區里特色暨重點業務相關活動」、配合推動「地方創生」及「各區公所爭取中央經費配合款」等費用。
民政局指出，台中市各區山、海、屯、城皆有不同城鄉風貌之區里特色，亟待加強推廣讓市民認識，甚至進一步親身體驗箇中樂趣；另外，各項區里重點業務，諸如長照、托育、社會福利，以及與民眾生活息息相關之里鄰長、民政志工、役男、新住民與低碳寺廟等業務各區里亦需多加宣導，爰舉辦相關活動，俾利充分向市民說明各項施政成果。
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