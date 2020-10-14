快訊／台灣又輸出病毒！3人赴日被揪出陽性

指揮中心表示，3名個案在台期間至離台迄今均無症狀，其中1人分別於10月12日、13日進行核酸檢驗，結果均為陰性並已解除隔離，1人於10月13日採檢結果為陰性。衛生單位已匡列3人在台接觸者共44人，應採檢16人，其中15人核酸及血清抗體檢驗均為陰性、1人預計今日採檢。
另外，指揮中心表示，礙於斯里蘭卡本土疫情持續，其中當地服裝工廠群聚累計近1400例確診，且已出現次波感染者造成之職場群聚感染，研判具社區擴散風險，故即日起將斯里蘭卡自中低感染風險國家移除；另柬埔寨近期雖僅有零星境外移入病例，但馬來西亞日前報告1例自柬埔寨移入病例，研判該國社區可能具隱性感染源，因此即日起將柬埔寨自低感染風險國家調整為中低感染風險國家。
各國感染風險級別最新名單如下：
1.低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島。
2.中低感染風險國家/地區：新加坡、香港、澳洲、柬埔寨。
截至目前國內累計530例確診，分別為438例境外移入病例、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、491人解除隔離、32人住院隔離中。
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