快訊／台灣又輸出病毒！3人赴日被揪出陽性

近日陸續接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國檢出3例自我國入境之COVID-19(新冠肺炎)抗原檢測陽性無症狀個案。

指揮中心指出，我國於接獲通報後，即展開疫情調查，3名個案分別為1女2男，均為日本籍，年齡介於40多歲至60多歲，其中1人長期居住台灣，但經常往返台日兩地(最近一次入境台灣時間為9月3日)，其餘2人於7月23日及8月25日入境台灣，來台目的分別為探親及工作；3人於10月6日、7日及10日離台，並於入境日本時檢出抗原陽性後，送至當地指定機構進行隔離。

指揮中心表示，3名個案在台期間至離台迄今均無症狀，其中1人分別於10月12日、13日進行核酸檢驗，結果均為陰性並已解除隔離，1人於10月13日採檢結果為陰性。衛生單位已匡列3人在台接觸者共44人，應採檢16人，其中15人核酸及血清抗體檢驗均為陰性、1人預計今日採檢。

另外，指揮中心表示，礙於斯里蘭卡本土疫情持續，其中當地服裝工廠群聚累計近1400例確診，且已出現次波感染者造成之職場群聚感染，研判具社區擴散風險，故即日起將斯里蘭卡自中低感染風險國家移除；另柬埔寨近期雖僅有零星境外移入病例，但馬來西亞日前報告1例自柬埔寨移入病例，研判該國社區可能具隱性感染源，因此即日起將柬埔寨自低感染風險國家調整為中低感染風險國家。

各國感染風險級別最新名單如下：

1.

截至目前國內累計530例確診，分別為438例境外移入病例、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、491人解除隔離、32人住院隔離中。