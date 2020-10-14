快訊／台灣又輸出病毒！3人赴日被揪出陽性

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快訊／台灣又輸出病毒！3人赴日被揪出陽性

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-10-14 14:11:16｜update2020-10-14 14:12:54

判定彰化衛生局失職但免罰？陳時中：法規缺乏罰則
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（14）天召開例行記者會說明最新疫情。（圖／Nownews資料畫面）
中央流行疫情指揮中心，今（14）天召開例行記者會，指揮官陳時中表示，近日陸續接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國檢出3例自我國入境之COVID-19(新冠肺炎)抗原檢測陽性無症狀個案。
指揮中心指出，我國於接獲通報後，即展開疫情調查，3名個案分別為1女2男，均為日本籍，年齡介於40多歲至60多歲，其中1人長期居住台灣，但經常往返台日兩地(最近一次入境台灣時間為9月3日)，其餘2人於7月23日及8月25日入境台灣，來台目的分別為探親及工作；3人於10月6日、7日及10日離台，並於入境日本時檢出抗原陽性後，送至當地指定機構進行隔離。
指揮中心表示，3名個案在台期間至離台迄今均無症狀，其中1人分別於10月12日、13日進行核酸檢驗，結果均為陰性並已解除隔離，1人於10月13日採檢結果為陰性。衛生單位已匡列3人在台接觸者共44人，應採檢16人，其中15人核酸及血清抗體檢驗均為陰性、1人預計今日採檢。

另外，指揮中心表示，礙於斯里蘭卡本土疫情持續，其中當地服裝工廠群聚累計近1400例確診，且已出現次波感染者造成之職場群聚感染，研判具社區擴散風險，故即日起將斯里蘭卡自中低感染風險國家移除；另柬埔寨近期雖僅有零星境外移入病例，但馬來西亞日前報告1例自柬埔寨移入病例，研判該國社區可能具隱性感染源，因此即日起將柬埔寨自低感染風險國家調整為中低感染風險國家。

各國感染風險級別最新名單如下：
1.低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島。
2.中低感染風險國家/地區：新加坡、香港、澳洲、柬埔寨。

截至目前國內累計530例確診，分別為438例境外移入病例、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、491人解除隔離、32人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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