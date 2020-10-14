五大電信iPhone 12預購戰開跑！這4家今日已開放網路預約

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五大電信iPhone 12預購戰開跑！這4家今日已開放網路預約

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-10-14 14:19:16｜update2020-10-14 14:53:51

▲蘋果（Apple）今（14）日發表眾所期待iPhone 12系列。（圖／翻攝自蘋果直播訊號)
▲蘋果（Apple）今14日發表眾所期待iPhone 12系列。（圖／翻攝自蘋果官網)
台灣本次列入蘋果新機iPhone 12的首波預購名單，「果粉們」無不磨肩擦掌準備搶得先機。對此，國內四大電信業者也陸續於今（14）日公布預購訊息，其中遠傳率先開了第一槍，於今日上午11時就開放消費者預約登記；而電信龍頭中華電信也在今日下午3時起，開放iPhone 12、iPhone 12 Pro限量網路預約；另外，台灣大則預計16日晚上8時起開放預購，而亞太電信也自今日13時左右起開放門市預約登記。
中華電信
中華電信今日宣布，自今日下午3時起，開放iPhone 12、iPhone 12 Pro限量網路預約活動；同時，iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款新機將於23日上午8時起，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，讓果粉們以最快速度購得iPhone新機。

遠傳電信

遠傳電信也指出，遠傳將於23日起在全台直營、加盟、德誼及網路門市盛大開賣iPhone 12系列；同時，為了服務熱情敲碗的果粉，遠傳也於今日上午11時起於網路門市與APP開放iPhone 12全系列線上預約登記。

遠傳電信表示，遠傳也特別推出網路門市限定加碼，只要於網路門市登記並申辦成功，即可獲得原廠配件購物金1000元，還有機會將Nintendo Switch瑪利歐雙重包（市價13640元）帶回家，一次帶走5G新機及最夯配備；此外，遠傳邀請今年4月底前申辦遠傳心5G早鳥優惠「iPhone 11搶得先機」方案用戶，歡迎回娘家提前升級換新機，輕鬆入手iPhone首款5G手機、還可額外享有破萬元的購機折扣。

遠傳也指出，遠傳friDay購物將於16日與Apple官方同步開放預購iPhone 12、iPhone 12 Pro，預購即加贈一個月安達行動裝置保險；遠傳friDay購物更將於開賣日挑戰最速3小時到貨，不用揮汗排隊，在家就可以坐等熱騰騰新機到手！10月份適逢遠傳friDay購物「百貨週年慶」再加碼，即日起至11月1日，消費滿5000元再送5000元折價券；HAPPY GO卡友最愛限時20點折10元；消費滿3000元還有機會將市值超過萬元的超人氣Dyson Supersonic 吹風機 HD03 限量全桃紅色＋專用透氣髮捲梳及順髮梳（雙梳組）帶回家！

台灣大哥大

台灣大哥大今日也宣布，16日晚間8時起，全通路包括網路、實體門市，以及momo購物網和myfone購物網正式開放iPhone 12系列預購；另外，23日將在台灣大全通路開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro。

台灣大表示，果粉到網路與實體門市預購，僅需先繳3000元，即可登記限量預購，預購用戶於11月30日前申辦5G指定專案，再送最高momo幣3000元；另外，在myfone購物預購iPhone 12與iPhone 12 Pro刷卡最高享1萬3100元回饋，再送Apple原廠USB-C電源轉接器，加購指定配件可享6折起優惠；在momo購物網預購新款iPhone，刷指定信用卡，最高享3000刷卡金。

台灣之星

台灣之星也於今日表示，自台灣時間凌晨3時起開放消費者預留資料，零時差掌握iPhone 12的第一手資訊：本活動不限台灣之星用戶、也不需預先繳付任何費用，凡至台灣之星官方網站留下消費者的姓名、證號、聯絡電話等基本資料，以及是新申辦、攜碼或續約等申辦類型，即可享專人聯絡，第一時間取得iPhone 12的即時資訊。

台灣之星指出，面對5G催生行動娛樂跳躍升級，台灣之星也針對預留資料並於後續完成iPhone 12申辦且申辦成功的消費者，祭出「限量AirPods Pro（原價7990元）半價3995元搶購資格」，手機加耳機，同時暢享5G飆網與高品質的影音娛樂。

亞太電信

亞太電信也於今日下午13時30分左右宣布，全台亞太電信門市自即刻起開放預約登記，取貨時間依實際到貨時間為準；有關最新的資費方案和優惠活動訊息將會在未來第一時間公布。

另據蘋果台灣官網訊息，iPhone 12與iPhone 12 Pro預計16日20時起開放預購，而iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max則於11月6日起21時起開放預訂。
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