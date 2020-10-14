五大電信iPhone 12預購戰開跑！這4家今日已開放網路預約

遠傳電信表示，遠傳也特別推出網路門市限定加碼，只要於網路門市登記並申辦成功，即可獲得原廠配件購物金1000元，還有機會將Nintendo Switch瑪利歐雙重包（市價13640元）帶回家，一次帶走5G新機及最夯配備；此外，遠傳邀請今年4月底前申辦遠傳心5G早鳥優惠「iPhone 11搶得先機」方案用戶，歡迎回娘家提前升級換新機，輕鬆入手iPhone首款5G手機、還可額外享有破萬元的購機折扣。





遠傳也指出，遠傳friDay購物將於16日與Apple官方同步開放預購iPhone 12、iPhone 12 Pro，預購即加贈一個月安達行動裝置保險；遠傳friDay購物更將於開賣日挑戰最速3小時到貨，不用揮汗排隊，在家就可以坐等熱騰騰新機到手！10月份適逢遠傳friDay購物「百貨週年慶」再加碼，即日起至11月1日，消費滿5000元再送5000元折價券；HAPPY GO卡友最愛限時20點折10元；消費滿3000元還有機會將市值超過萬元的超人氣Dyson Supersonic 吹風機 HD03 限量全桃紅色＋專用透氣髮捲梳及順髮梳（雙梳組）帶回家！





台灣大哥大



台灣大哥大今日也宣布，16日晚間8時起，全通路包括網路、實體門市，以及momo購物網和myfone購物網正式開放iPhone 12系列預購；另外，23日將在台灣大全通路開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro。



台灣大表示，果粉到網路與實體門市預購，僅需先繳3000元，即可登記限量預購，預購用戶於11月30日前申辦5G指定專案，再送最高momo幣3000元；另外，在myfone購物預購iPhone 12與iPhone 12 Pro刷卡最高享1萬3100元回饋，再送Apple原廠USB-C電源轉接器，加購指定配件可享6折起優惠；在momo購物網預購新款iPhone，刷指定信用卡，最高享3000刷卡金。



台灣之星



台灣之星也於今日表示，自台灣時間凌晨3時起開放消費者預留資料，零時差掌握iPhone 12的第一手資訊：本活動不限台灣之星用戶、也不需預先繳付任何費用，凡至台灣之星官方網站留下消費者的姓名、證號、聯絡電話等基本資料，以及是新申辦、攜碼或續約等申辦類型，即可享專人聯絡，第一時間取得iPhone 12的即時資訊。



台灣之星指出，面對5G催生行動娛樂跳躍升級，台灣之星也針對預留資料並於後續完成iPhone 12申辦且申辦成功的消費者，祭出「限量AirPods Pro（原價7990元）半價3995元搶購資格」，手機加耳機，同時暢享5G飆網與高品質的影音娛樂。



亞太電信



亞太電信也於今日下午13時30分左右宣布，全台亞太電信門市自即刻起開放預約登記，取貨時間依實際到貨時間為準；有關最新的資費方案和優惠活動訊息將會在未來第一時間公布。

iPhone 12與iPhone 12 Pro預計16日20時起開放預購，而iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max則於11月6日起21時起開放預訂。