後備教召老是特定人員雀屏中選？何文海籲：檢討公平性
後備教召老是特定人員雀屏中選？何文海籲：檢討公平性
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-14 15:10:00
近日國防部研議將後備教召編管8年的年限解禁，延長為退伍12至17年範圍內位除役的後備軍人問題吵得沸沸揚揚，台中市議員何文海今(14)日質詢指出，他接獲地方民眾反映，軍方教召總是特定人員雀屏中選，一而再再而三的接到教召令，引發諸多反彈，公平性實則再深入檢討。
何文海指出，教召人員時常淪為抽籤便宜行事，2016年的時候審計長林慶隆在5月4日赴立法院進行103年中央政府總決算審核報告時，就曾提出，民國103年列管可選充教召的備役人員數為93萬餘人，其中教召過1次者為17萬餘人、2次者為9.3萬餘人、3次者為1.1萬餘人、4次者則是2千5百多人，總計有27.7萬餘人曾接受教召，占總數29.78％。因此之後軍方後來改為2次為限，若一後備軍人已被召集兩次，就不會有第3次，藉此避免選員集中。雖然國防部後來改正，但已造成民間對於國防部在教召選員的公平性上不具信心，未來教召將由現行的2年1訓、一次5至7天，改為1年1訓、一次14天，時間拉長也會造成民間雇主與員工工作上的不便﹔何文海建議，市政府向後指部(後備軍人指揮部)反映地方民眾的心聲。
何文海表示，市府編列預算補助，教召對象都已是社會人士，為了台灣國防放下手邊工作保衛國家，而目前依照現行的發給召集津貼，分別為士兵每日700元，士官每日800元、軍官每日900元，教召津貼與現今工作薪資有很大的落差。
市府民政局表示，後備部隊編組採用電腦選員，依法列管退伍8年內後備軍人，為確保兵役義務公平，除剔除暫、特不充用因素（符合緩、逐、儘召條款、警察、義警或義消等）人員外，將需求條件（軍種、階級、專長等）輸入電腦程式，並按「後退先用、年輕精壯」原則，由電腦依需求自動選用「後退精壯」人力，選員作業均以電腦執行，無法以人工操控，應屬公允，有關教召選員認有失公允一事，民政局將函請國防部後備指揮部妥處。另外，市府編列預算補貼參與教召的市民一些優惠或補助部分，因教召作業依法係屬國防部權管業務，編列相關預算尚無法源依據，民政局於每年度教召梯次均前往召訓部隊致贈加菜金，慰勉應召集弟兄。