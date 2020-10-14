江啟臣喊話台諜案　應思索異議份子與間諜的差異

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江啟臣喊話台諜案　應思索異議份子與間諜的差異

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-10-14 14:34:26

國民黨主席江啟臣14日呼籲對岸應該思索異議份子與間諜的差異，妥善處理「台諜案」。（圖／記者陳弘志攝，2020.10.14）
▲國民黨主席江啟臣14日呼籲對岸應該思索異議份子與間諜的差異，妥善處理「台諜案」。（圖／記者陳弘志攝，2020.10.14）
國民黨主席江啟臣對於中共連續三天發布「查獲我方間諜」，他14日呼籲對岸指出，應該思索異議份子與間諜的差異，並充分保障當事人應有的權益。
江啟臣今天在中常會致詞時公開表示，國民黨留意到對岸官方媒體連續三天發布台諜竊密案的訊息，除了呼籲政府全力交涉，讓無辜者及早回台。也希望大陸有關部門，應該思索異議份子與間諜的差異，充分保障當事人應有的權益，並以公開透明的態度和符合程序正義的作法，妥善處理相關案件。
江啟臣說，目前兩岸關係情勢惡化，中共當局利用媒體露出，操作間諜案，不但未能給予當事人合理審判的機制，更無助於兩岸溝通往來，反成為民進黨操作反中情緒的工具。蔡英文總統在國慶談話所提兩岸對話的善意，有如流水，瞬間淹沒在側翼的喧囂與爭執中，沒有留下半點痕跡。
江啟臣指出，在兩岸惡意螺旋持續升高的同時，中國國民黨更認為，兩岸持續溝通，增加互信的意見，不應該成為被攻擊的對象，「國家的執政者不但要有忍受刺耳聲音的雅量，甚至應該勇敢捍衛不同意見的發言權。我們呼籲兩岸的執政黨，都應該展現包容異己的高度，尊重不同的意見，慎重面對現在的艱困局勢，共同思索兩岸和平發展」。
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