今晚抬頭看星空！最大最亮火星衝就在今晚 錯過再等15年
今晚抬頭看星空！最大最亮火星衝就在今晚 錯過再等15年
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-14 14:33:49
錯過要再等15年！台北市天文館表示，今年的「火星衝」發生於晚間7點26分，整夜皆可見火星，雖比兩年前火星大衝時略小，但仍比平常所見大三倍以上，未來15年內火星的視直徑都比此小，錯過今晚要等到2035年才有機會看到更大更亮的火星。
台北市天文科學教育館表示，火星以其明亮、火紅的顏色和奇特的運行軌跡而引人注目，在中國被稱為「熒惑」，它明顯的順、逆行運動更成為克卜勒提出行星運動定律的關鍵。由於火星的會合週期約779.94日，因此每2年又49天就會發生一次「火星衝」，此時火星與太陽的地心經度相距180°，也就是剛好位於與太陽相反的方向上，當太陽西落時，火星東昇，直到日出才落下，因此當行星位於「衝」時不僅整夜可觀察，而且此時離地球最近，視直徑最大也最亮。而距離上次火星衝為2018年，今年火星衝將發生在14日晚間7時26分，火星距離地球6,268萬公里，但真正與地球距離最近時是在10月6日22:18，距離只有約6,206萬公里，視直徑22.57角秒，視亮度-2.6等。雖然比2018年火星大衝時的24.3角秒略小，但仍是未來15年內最適合觀察的機會，2035年9月16日才會迎來比本次更大的火星（24.56角秒）。天文館進一步表示，火星這次衝時位在雙魚座，在夜空中極為明顯，呈紅色，並於9月下旬至10月底期間亮度超越木星，成為夜空中最亮的星點。而最適合觀察火星的小望遠鏡是高品質的折射鏡，口徑最好在15公分以上，20至25公分以上大口徑的反射鏡或折反射鏡雖然成像銳利度稍差，但在經過良好的調校後也是不錯的選擇，至於新手可適當使用濾鏡和天文軟體等輔助工具，將有助於提升觀察效果。