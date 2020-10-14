諮詢委員過半反對仍開放瘦肉豬　國民黨團：政府踐踏民意

林為洲指出，蔡政府僅告訴國人選擇台灣豬就好，卻無法有效回應豬肉加工品究竟應如何清楚標示、檢驗與稽查，讓國人如何能清楚分辨瘦肉精豬與台灣豬。
前農委會主委陳保基表示，台灣進口豬肉最主要來源國其實是加拿大，反而在進口內臟的部分，最主要就是來自美國，而最主要進口的內臟第一名是橫隔膜，就是大家熟知的肝連，第二名則是大家所喜愛的滷味、大腸麵線中常見的大腸頭，等到瘦肉精美豬進口後，對孕婦、小孩以及有特殊疾病的人來說，都有很高的風險。
陳保基指出，過去他在擔任農委會主委時，馬政府開放30月齡以下含瘦肉精美牛進口，曾召開過2次專家會議，這次一次都沒開，同樣是面對美國壓力也不會比現在低，當時農委會很積極向牛農溝通、向消費者溝通，且主要也是因為國人在牛肉的消費量少，牛產業也不大，卻也花了3年的時間。
陳保基表示，當年的做法是做好區隔，且台灣養牛產業本來就不大，國外藥廠看不到這市場，連藥證都不想申請。但養豬業就不是這麼回事，如果開放瘦肉精，那海外藥廠一定申請藥證，「你都開放含瘦肉精的豬肉進來了，怎麼會限定國內的不能用呢？
國民黨團書記長林奕華指出，蔡政府曾在9月4日開過一場「食品衛生安全營養諮議會」，根據發言資料可見，15位委員會，有10位委員反對或質疑開放，只有5位委員支持開放，在多數委員都反對下，衛福部卻決定開放，這個所謂的「食品衛生安全與營養諮議會」，其過程如此踐踏民意、黑箱作業。