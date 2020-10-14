諮詢委員過半反對仍開放瘦肉豬　國民黨團：政府踐踏民意

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諮詢委員過半反對仍開放瘦肉豬　國民黨團：政府踐踏民意

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-10-14 14:35:47｜update2020-10-14 15:09:39

國民黨團
▲國民黨團14日召開記者會，指出在宣布瘦肉精美豬解禁後，蔡政府曾找專家來諮詢，結果過半數諮詢委員反對開放，蔡政府仍無視。　（圖／國民黨團提供）
離明年元月一日、含瘦肉精的美豬、月齡30個月以上的美牛進口不到2個月，今（14）日，立法院國民黨團召開記者會，質疑民進黨政府動員網軍、下廣告，試圖洗白瘦肉精對人體存在風險。黨團書記長林奕華表示，在政策宣布後不久，民進黨有開過一次專家諮詢會議，15位出席的諮詢委員中，有10人表示反對，但蔡政府仍堅持開放，顯見其多麼黑箱、踐踏民意。
黨團總召林為洲表示，民進黨現在開放含瘦肉精的美豬進口，結果台灣豬不能吃的東西，要給台灣人吃，「教育部、國防部、警政署、退輔會都宣示不讓學生、軍人、警察和榮民吃到萊豬，那麼其他國人呢？」
林為洲指出，蔡政府僅告訴國人選擇台灣豬就好，卻無法有效回應豬肉加工品究竟應如何清楚標示、檢驗與稽查，讓國人如何能清楚分辨瘦肉精豬與台灣豬。

前農委會主委陳保基表示，台灣進口豬肉最主要來源國其實是加拿大，反而在進口內臟的部分，最主要就是來自美國，而最主要進口的內臟第一名是橫隔膜，就是大家熟知的肝連，第二名則是大家所喜愛的滷味、大腸麵線中常見的大腸頭，等到瘦肉精美豬進口後，對孕婦、小孩以及有特殊疾病的人來說，都有很高的風險。

陳保基指出，過去他在擔任農委會主委時，馬政府開放30月齡以下含瘦肉精美牛進口，曾召開過2次專家會議，這次一次都沒開，同樣是面對美國壓力也不會比現在低，當時農委會很積極向牛農溝通、向消費者溝通，且主要也是因為國人在牛肉的消費量少，牛產業也不大，卻也花了3年的時間。

陳保基表示，當年的做法是做好區隔，且台灣養牛產業本來就不大，國外藥廠看不到這市場，連藥證都不想申請。但養豬業就不是這麼回事，如果開放瘦肉精，那海外藥廠一定申請藥證，「你都開放含瘦肉精的豬肉進來了，怎麼會限定國內的不能用呢？
國民黨團書記長林奕華指出，蔡政府曾在9月4日開過一場「食品衛生安全營養諮議會」，根據發言資料可見，15位委員會，有10位委員反對或質疑開放，只有5位委員支持開放，在多數委員都反對下，衛福部卻決定開放，這個所謂的「食品衛生安全與營養諮議會」，其過程如此踐踏民意、黑箱作業。
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