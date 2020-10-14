「蔣公行館變社宅」開工 盧秀燕：保留老樹生態的好宅
「蔣公行館變社宅」開工 盧秀燕：保留老樹生態的好宅
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-14 15:30:00
台中市政府積極推動社會住宅，今(14)日「東區東勢子好宅新建工程」開工，斥資3億3千餘萬元，打造100戶住宅，預計112年底完工﹔市長盧秀燕表示，東勢子段基地過去為蔣公行館「恊園」所在地，市府保留5棵列管老樹，維持生態與樹木生長空間，也規劃610坪開放空間，成為鄰里大公園。
台中市住宅發展工程處今舉行「東區東勢子好宅新建工程」開工典禮，盧秀燕出席表示，在她接任台中市長前，台中有200戶社宅完工，感謝前市長胡志強、林佳龍的努力﹔在她任內，已有691戶完工，開工興建中有3077戶，今開工的東勢子好宅為她上任後第4座開工的社宅，另還有1040戶將發包，預計111年前，台中完工或興建中的好宅會達到5008戶，盼落實居住正義。住宅處指出，東勢子段社宅基地原為蔣公行館「恊園」舊址，邀請閻辰昌建築師規劃設計，瑞助營造承攬施作，以「環境教育從一棵樹開始」為設計概念，並以老樹為起點，串聯基地協園遺址，讓建築體就像一棵樹自然伸展呼吸，結合傳統三合院「埕」的概念進行垂直立體化，讓各層住宅單元都能連結，與老樹意象相呼應，編織成生態自然共生的「埕」市。住宅處也說，基地土地面積4,236平方公尺，鄰接進化路，另銜接力行路、精武路作為連通市區主要進出通道，交通十分便利，基地規劃地下2層、地上15層，為1棟複合混居式好宅；地面層設有店鋪1戶，2樓規劃1戶社福空間，2樓以上居住單元則提供1房型49戶(8坪)、2房型43戶(16坪)、3房型8戶(24坪)等共計100戶優質住宅，預計112年底完工。