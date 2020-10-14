中天電視傳關台？江啟臣籲「政黨黑手」退出
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-10-14 14:57:07
立場偏藍的中天電視傳出可能在十月底聽證會後裁決「關台」，國民黨主席江啟臣14日在中常會致詞時，公開呼籲「執政黨黑手」不要伸入國家通訊傳播委員會（NCC），應讓NCC做出合理的裁決。
江啟臣說，NCC即將在十月26日針對中天電視申請換發衛星廣播電視事業執照召開聽證會，這場史無前例的聽證會，不但將決定頻道的去留，以及媒體工作者的生計，更將決定台灣媒體是否引發寒蟬效應，導致削弱媒體監督權的民主倒退。江啟臣表示，中天電視與民進黨政府意見相左的立場鮮明，NCC竟為了廣電審查，首度召開聽證會，其量身打造、未審先決的意味濃厚，令人擔憂NCC早已有定見。NCC無力做好媒體管理工作，早就為國人詬病，直接針對強力批評執政當局的媒體開刀，不但扼傷NCC公信力，更是對於第四權的強力傷害，未來媒體恐將忌憚於換照審查，無法發揮應有的監督力量。江啟臣代表國民黨對蔡政府喊話，「對於政治，你可以有不同的立場，但對於新聞自由，我們都應該共同起身捍衛，因為這是中華民國的民主憲政價值，也是我們的堅持」、「在NCC做出決定之前，我們仍要再次呼籲國家通訊傳播委員會，應該維護獨立單位的超然與公正，拒絕執政黨黑手伸入NCC，做出合理的裁決，維護國內新聞自由的報導環境」。