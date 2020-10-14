雞排妹最新「戰袍」曝光！傲人上圍包不住

藝人雞排妹（鄭家純）甜美可愛，身材嬌小卻擁有魔鬼般的身材，近來她積極經營副業，創立情趣用品品牌「純色」。雞排妹談論性知識的網路節目「深夜保健室」話題葷素不忌，而她每每在上節目的「戰袍」也備受關注，只見她在最新一集的預告當中，雖然乍看之下只是一件普通的短袖上衣，不過仔細一看，她胸前心機地辣開中洞，大方露出事業線，飽滿半球根本包不住，令粉絲們看得目不轉睛，迫不及待想看最新一集節目。

雞排妹前陣子釋出一系列復古又性感的街拍照，擦上經典紅唇搭配波浪長髮，散發出古典美女的韻味。雞排妹穿上淺棕色連身洋裝辣開深V，還刻意秀出誘人的坐姿，她將手放在椅子上向前傾，雄偉的雙峰呼之欲出，搭配嘟嘴的表情，看起來可愛又不失性感。

此外，雞排妹也分享為期14天的隔離日常，她坦言一點鬱悶的感覺都沒有，反而是很好的假期，「不用擔心吃辣的、炸的會長痘痘，沒有鬧鐘，我想睡到幾點都可以，不能出門也就不用化妝，運動時間可以拉很長不用趕。在家處理一些工作的事情，沒有卡著外出工作行程，可以很專心做調整和決定」。（編輯：侯家瑜）

▲雞排妹（左）飽滿半球包不住。（圖／深夜保健室IG）