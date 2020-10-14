因應水情吃緊　中市府「輕重緩急」調配用水

經濟部水利署宣布今(14)起桃園、新竹、苗栗及台中地區轉亮水情黃燈，今晚夜間減壓供水，台中市政府繼日前召開旱災應變工作會議，提前要求工業區省水5%，市長盧秀燕今再至石岡水壩瞭解大台中用水供應情形。

盧秀燕強調，市府「輕重緩急」調配用水，民生優先，工業區將利用水資中心再生水供應，農業灌溉也將配合中央全力因應，度過水情難關。

盧秀燕說，台灣今年夏天無颱風帶來充沛雨水，水庫蓄水率不佳導致水情吃緊，市府邀集經濟部水利署、中區水資源局共同討論因應措施，針對今日開始實施夜間減壓供水，市府將釋出福田水資源中心再生水，提供工業區使用，避免排擠民眾用水。

盧秀燕進一步表示，水資源主要分配給民生、工業、農業灌溉等三大部分，但在水情吃緊情況下，將分「輕重緩急」，首先保障民生用水充足，工業用水也會盡量支撐，農業灌溉用水則將配合中央政策因應，明年梅雨季到來前，全力滿足民眾所需。

經濟部水利署中區水資源局長陳弘凷感謝市府超前部署，向民眾宣導節約用水措施，經濟部正召開旱災應變小組第二次會議，討論中部以北二期稻作用水調整措施，希望能在降雨不足的情況下，讓影響降到最低。

水利局長范世億提到，「福田放流水回收再利用計畫」是中部地區第一個啟動的再生水案，工程總經費40億7,000萬元，未來將埋設約29公里的輸水管線，將福田再生水供應台中港工業區，生活污水經水資源回收中心處理回收再利用，最大優點就是「穩定」，不受天候影響，全年無休穩定提供再生水給用水端。

水利局說，台灣於10月底後進入枯水期，隔年4月梅雨季節來臨前，均需進行完整的水情監控，最近一波降雨只集中台北翡翠水庫集水區，對於中部水庫進帳有限，目前水庫蓄水量相較於歷史同期偏少，除宣導節約用水外，水資源一定要「珍惜利用」；經發局也已請各機關學校落實節水，並持續掌握中部地區各水庫水位及自來水公司供水情形，未來將視水情積極配合中央節水行動。