影／國道3號和美交流道匝道　上千酒瓶遭甩飛猛烈砸地

一輛滿載酒瓶的大貨車今（14）日中午行經國道3號和美交流道匝道時，疑似因該處為彎道且車速過快，滿載的一箱箱酒瓶突然甩飛猛烈砸地，數量粗估多達數千瓶酒，不少酒瓶破裂，國道充滿濃厚的酒香，所幸初步調查並無人員受傷，員警當場開單告發，詳細肇事原因由國道七隊調查。

▲一輛滿載空啤酒瓶的大貨車，行經國道3號和美交流道匝道入口時，近萬個空酒瓶被甩飛，整條匝道布滿破碎空酒瓶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.14）

× ▲一輛滿載空啤酒瓶的大貨車，行經國道3號和美交流道匝道入口時，近萬個空酒瓶被甩飛，整條匝道布滿破碎空酒瓶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.14）

今（14）日中午11時41分許，一輛滿載空啤酒瓶的大貨車，行經國道3號和美交流道匝道入口時，疑因過彎時車速過快，固定繩突然斷裂，約500箱、近萬個空酒瓶被甩飛，整條匝道布滿破碎空酒瓶。所幸無人受傷，因為在入口處也未造成國道回堵。

▲事故發生後立即派遣巡邏車及緩撞車，並通報中區交控調派事故處理小組於後方警戒，派園排除事故現場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.14）

× ▲事故發生後立即派遣巡邏車及緩撞車，並通報中區交控調派事故處理小組於後方警戒，派園排除事故現場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.14）

這輛載滿空酒瓶的大貨車從和美前往烏日，行和美匝道彎道上，但上匝道沒多久，在左彎時車輛右半部的的酒瓶多箱被甩出去，酒瓶散落一地，不少破損在路面綿延數十公尺，幸好沒有人受傷。

國道第七公路警察大隊指出，由於和美交流道彎道角度大，近年來許多車輛過彎時不是失控翻覆就是車上載運的貨物掉滿地，駕駛事後發現右側固定繩斷裂，由於該處彎道時速應再40公里以下，是否因車速過快釀禍還要進一步調查。

警方指出，事故發生後立即派遣巡邏車及緩撞車，並通報中區交控調派事故處理小組於後方警戒，目前後方道路暫時封閉，將上匝道車輛引導到替代道路，肇事原因仍需深入調查。

國道警方指出，交通管理處罰條例第30條1項2款開罰：「汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人3000元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。」