超越生死的情誼！小鬼、KID患難見真情

生離死別，意指出生時的分離和死亡的永別，當自己的至親、摯友離開之時，永別一詞具象化了起來，要接受卻不是那麼的容易，只能緩緩地告訴自己，我們所愛的人並不是離開、更沒有所謂的別離，只是換了方式陪伴著我們。

日前，藝人小鬼（黃鴻升）驟然離世，震驚身旁的親朋好友和粉絲，年僅36歲的他在眾人的不捨之下，提早成為天上那顆耀眼的星星。許多圈內朋友紛紛發文表示弔念，尤其與他共同主持《綜藝玩很大》的夥伴兼好友KID十分悲痛，在追思會上泣不成聲。

▲KID（左）與小鬼的合影。（圖／翻攝KID Instagram）

KID得知消息的當下，不僅連夜從蘭嶼趕回，徹夜剪輯了一支極為動人的MV《我不是空笑夢》紀念摯友。MV中內容開頭就是KID與小鬼的對話訊息相約著睡醒再來討論，殊不知這影片卻沒有一起完成的機會，影片中充斥著兩人在《野人七號部落》中徒步環島、出海錄影等同甘共苦畫面，短短4分11秒的畫面感動無數網友。我想，KID與小鬼之間在經歷過令人印象深刻的徒步跋涉185公里後，他們所擁有的情誼沒有所謂的永別，有的只是永恆。

這段令人動容的友誼，不禁讓人回想起一段關於「安氏姊弟」安以軒和安鈞璨之間的故事。偶像團體可米小子前團員安鈞璨於5年前因肝癌病逝，當時年僅31歲，在演藝圈人緣極佳的他，與安以軒兩人感情甚好，猶如親人，回想當初兩人是因合作拍攝《車神》結緣相識，一見如故，彼此陪伴多年，後來還與其他圈內好友劉品言、陳喬恩、白歆惠等人組成安氏企業，可見情誼深厚。

▲安以軒（左）與安鈞璨的合影。（圖／翻攝安以軒微博）

▲安以軒在安鈞璨忌日時，對弟弟喊話。（圖／翻攝安以軒微博）

在安鈞璨離開的第一年，安以軒曾在微博感性喊話弟弟：「一年了！永遠忘不了那天從5/31一早到夜裡有多麼的難受、悲痛、不捨！氣自己發抖的雙手終沒能緊緊的握住你。」爾後的每一年，每到安鈞璨的忌日和冥誕，安以軒都會發文緬懷這位先行去當天使的他，日前安鈞璨過37歲冥誕，安以軒同樣發文祝賀：「你又小了一歲！安鈞璨生日快樂！米修！米修！」（Miss you的諧音），她一刻都不曾遺忘他，安鈞璨在安以軒心中一直都還活著。

如同人們經常說的「被遺忘才是真正的死亡」，藝人李威心中也一直活著一位天使，2007年車禍身亡的許瑋倫，是他生命中曾經的摯愛，現在更視對方為家人般的存在。

李威與許瑋倫在2001年拍攝《青春六人行》時相戀，但礙於男方公司規定，當時李威並沒有承認這段感情，直到意外發生過後，李威才終於坦言許瑋倫在他生命裡是如此的重要，不再隱瞞。雖然藏了多年，並不代表不珍惜，事件發生當下就可見許瑋倫對李威的重要性，車禍發生時，李威是第一個趕到醫院的，卻因女方家人的緣故，未見到最後一面，相信這至今都是李威心中的遺憾。

▲李威發文紀念心中的天使許瑋倫。（圖／翻攝李威微博）

如今13個年頭過去了，李威在年節之時仍會去拜訪許瑋倫的家人，與之陪伴，並且在許瑋倫的冥誕發文弔念，這一段跨越了生與死、情與愛的連結，相信在未來的日子裡不會消失。