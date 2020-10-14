「中天關定了」扯NCC不是獨立機關？綠委：國民黨自打臉
「中天關定了」扯NCC不是獨立機關？綠委：國民黨自打臉
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-14 16:45:01
中天新聞台將在今年底面臨衛廣執照換發，但台北市議員羅智強指控，有政治力介入，並預言中天關定了！國民黨主席江啟臣今（14）日也聲援中天，拒絕執政黨黑手深入NCC。對此，民進黨立委林俊憲說，「連聽證會都還沒開就知道會被撤照？到底在急什麼？」
林俊憲指出，NCC本月26號將召開聽證會，決定是否將中天新聞台撤照，因為NCC是獨立機關，中天要不要撤照也是由專家決定。林俊憲說，反倒是國民黨的人士非常急，先是羅智強在臉書說中天一定會被撤照，江啟臣又接著出來發難，一副中天已經「回天乏術」的模樣。更好笑的是，江啟臣要「政黨黑手不要介入」，但這種行為，不正是在干擾聽證會的獨立決策嗎？還是說要求不准撤照就不算介入？雙重標準成這樣，離譜至極。
林俊憲說，NCC最早也是按照國民黨版本通過成立的，關於委員的任命中間也經過多次修法，為的就是確保其獨立性。「如果現在還要來吵NCC不是獨立機關的話，那國民黨不是在打自己臉嗎？」
林俊憲強調，反過來思考，為何國民黨會為了維護一個電視台，連主席都要出來講話？這種「超前部署」的態度，才真正讓人懷疑中天與國民黨到底是什麼關係。新聞來源為Newtalk 新頭殼